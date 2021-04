Deplu: AS Bermaksud Menyetujui Penjualan Senjata Pertahanan ke UEA

US intends to sale defence arms to UAE

IslamTimes - Pemerintah Biden bermaksud segera untuk melakukan penjualan senjata pertahanan ke Uni Emirat Arab, kata juru bicara Departemen Luar Negeri dalam sebuah pernyataan. Penjualan senjata era Trump ditunda oleh pemerintahan Biden untuk ditinjau.

"Meskipun kami tidak akan mengomentari litigasi yang sedang berlangsung, kami dapat mengonfirmasi bahwa Pemerintah bermaksud untuk melanjutkan penjualan alat pertahanan yang diusulkan ini ke UEA, bahkan saat kami terus meninjau detail dan berkonsultasi dengan pejabat Emirat untuk memastikan kami telah mengembangkan pemahaman bersama dengan rasa hormat untuk kewajiban Emirat sebelum, selama, dan setelah pengiriman," kata juru bicara tersebut seperti dikutip The Huffington Post.Pada bulan Januari, Washington menghentikan penjualan jet tempur F-35 ke UEA dan amunisi ke Arab Saudi sambil menunggu peninjauan kesepakatan besar senjata era Trump.Belakangan, Presiden AS Joe Biden membatalkan keputusan pendahulunya yang dibuat satu hari sebelum meninggalkan kantor dan memulihkan bea masuk 10 persen atas impor aluminium dari UEA yang diperkenalkan pada tahun 2018. Dengan demikian, keputusan Trump untuk memungut bea, yang seharusnya mulai berlaku pada hari Rabu, tidak terpenuhi, dan rezim tarif tetap sama.Telah banyak spekulasi bahwa bekas pemerintahan AS menggunakan pesawat F-35 untuk membujuk Emirates agar menormalisasi hubungan dengan Zionis Israel.Pada bulan September, dua negara Teluk - UEA dan Bahrain - menandatangani persetujuan Abraham Accords yang ditengahi Trump untuk membangun hubungan diplomatik dengan negara Yahudi tersebut. Perjanjian itu disambut dengan kritik keras di Palestina.Pejabat UEA, bagaimanapun, mengatakan bahwa pemulihan hubungan dengan Zionis Israel dimotivasi murni oleh keinginan untuk mencegah "aneksasi", mengacu pada rencana Benjamin Netanyahu untuk "menerapkan kedaulatan" ke sebagian besar wilayah Palestina di Tepi Barat.Duta Besar UEA untuk AS, Yousef al-Otaiba, juga menyebut pembekuan Biden sebagai "latihan yang benar-benar pro-forma, rutin, dan tepat waktu karena mereka baru saja mewarisi, secara harfiah tepat sebelum mereka menjabat, salah satu kesepakatan senjata terbesar di dunia - yang bernilai $ 23 miliar. "Menurut Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm (SIPRI), impor senjata ke Uni Emirat Arab (UEA) turun 37 persen, namun kontrak yang ditandatangani dengan Amerika Serikat pada tahun 2020 untuk mengimpor 50 pesawat tempur F-35 menunjukkan bahwa UEA akan terus melakukan impor senjata dalam jumlah besar. [IT/r]