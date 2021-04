Pentagon Tidak Mengesampingkan Kemungkinan Menyebarkan Lebih Banyak Kemampuan untuk Penarikan Afghanistan

John Kirby, Pentagon Press Secretary.jpg

IslamTimes - Departemen Pertahanan tidak mengesampingkan kemungkinan untuk mengerahkan kemampuan tambahan ke Afghanistan untuk penarikan AS, juru bicara Pentagon John Kirby mengatakan pada hari Jumat (16/4).

"Ini tidak keluar dari kemungkinan bahwa untuk waktu yang singkat harus ada beberapa kemampuan tambahan yang memungkinkan ditambahkan ke Afghanistan untuk, sekali lagi, membantu mempengaruhi penarikan semua orang yang aman, tertib, dan sengaja direncanakan oleh presiden. tenggat waktu awal September," kata Kirby dalam jumpa pers. Kirby mengatakan rencana penarikan awal saat ini sedang direvisi, termasuk penarikan beberapa kontraktor AS dari Afghanistan.Pada hari Rabu, Presiden AS Joe Biden mengumumkan keputusan untuk menarik pasukan dari Afghanistan mulai 1 Mei dan berakhir sebelum 11 September, peringatan kedua puluh serangan teroris di New York, setelah itu pemerintahan George W. Bush melancarkan operasi di negara itu. melawan kelompok teroris al-Qaeda.Pada hari Rabu, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan bahwa aliansi tersebut akan memulai penarikan pasukan dari Afghanistan pada 1 Mei dan menyelesaikannya dalam beberapa bulan.Pada tahun 2014, Afghanistan, serta Amerika Serikat dan NATO, menandatangani perjanjian keamanan yang memungkinkan sekutu mempertahankan kehadiran militer yang terbatas di negara tersebut. Sejak 1 Januari 2015, operasi tempur telah digantikan oleh misi Dukungan Tegas.Pada awal 2020, Amerika Serikat dan Taliban menandatangani perjanjian pertama dalam lebih dari 18 tahun perang, yang menetapkan penarikan pasukan asing paling lambat 1 Mei tahun ini dengan syarat bahwa kekerasan di negara itu berakhir.Perwakilan Taliban telah berulang kali menyatakan perlunya Amerika Serikat untuk mematuhi tenggat waktu yang telah disepakati sebelumnya untuk penarikan pasukan, yang ditetapkan dalam perjanjian yang ditandatangani di Doha.[IT/r]