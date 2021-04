Laporan: Beberapa Peralatan Militer AS Mulai Dikirim dari Afghanistan

US Military equipment beginning to be shipped out of Afghanistan.jpg

IslamTimes - Beberapa peralatan militer AS mulai dikirim keluar dari Afghanistan sebagai bagian dari keputusan pemerintahan Biden untuk menarik semua pasukan Amerika di darat pada 1 Mei, CNN melaporkan pada hari Jumat (23/4) mengutip tiga pejabat pertahanan.

Laporan itu mengatakan Departemen Pertahanan AS fokus pada pengiriman peralatan yang tidak dibutuhkan dan persediaan yang tidak dihancurkan atau diberikan kepada pasukan keamanan Afghanistan, menambahkan bahwa peralatan usang akan dihancurkan.Selain itu, laporan itu mengatakan Departemen Pertahanan AS telah menyetujui pengerahan ratusan pasukan laut, udara, dan darat ke wilayah Afghanistan untuk membantu melindungi pasukan AS dan NATO, termasuk kontraktor, selama penarikan itu.Kapal induk USS Dwight D. Eisenhower akan menunda kepulangannya ke Amerika Serikat untuk tetap berada di kawasan itu untuk meningkatkan keamanan selama penarikan AS.Pekan lalu, aliansi tersebut menyatakan bahwa negara-negara anggota dijadwalkan untuk memulai penarikan secara tertib dari Afghanistan pada 1 Mei, berencana untuk menyelesaikannya dalam beberapa bulan.AS bermaksud menyelesaikan penarikan pada 11 September.Sementara itu, Afghanistan masih menyaksikan bentrokan antara gerilyawan Taliban dan militer Afghanistan meskipun perundingan damai antara gerakan itu diluncurkan dan Kabul di Doha, Qatar September lalu.Komandan Pusat Komando AS (CENTCOM) Kenneth McKenzie mengatakan pada hari Kamis (22/4) bahwa pembicaraan perdamaian intra-Afghanistan saat ini tampaknya berada dalam kebuntuan jangka pendek dan menekankan perlunya Amerika Serikat untuk terus mendukung pemerintah Afghanistan untuk mencegahnya runtuh setelahnya. pasukan asing mundur.[IT/r]