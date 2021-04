Laporan: Badan Keamanan Israel Mengklaim Peretas Merencanakan Serangan Besar-besaran untuk Menandai Hari Quds Internasional

Jerusalem, Masjid al Aqsa.jpg

IslamTimes - Pada Hari Quds, yang juga merupakan hari Jumat terakhir bulan suci Ramadhan, umat Islam di seluruh dunia setiap tahun berkumpul untuk pawai solidaritas dengan orang-orang Palestina.

Perayaan Hari Quds tahunan diluncurkan oleh Iran sejak 1979 untuk melawan apa yang dikatakan Tehran sebagai agresi Israel.Direktorat Siber Nasional Zionis Israel dilaporkan mengantisipasi serangan siber "terkait dengan Iran" yang dikoordinasikan oleh para peretas di seluruh dunia terhadap negara Yahudi tersebut, untuk menandai Hari Quds tahunan.Menurut laporan The Times of Israel pada hari Rabu (28/4), dugaan serangan, diperkirakan sekitar 7 Mei, akan dilakukan di bawah tagar #OPJ Jerusalem, yang bertujuan untuk menarik perhatian masyarakat luas."Direktorat sekali lagi memperingatkan organisasi tentang penggunaan penyerang atas kerentanan umum saat ini dan meminta mereka untuk menerapkan pembaruan keamanan yang relevan secepat mungkin," kata pernyataan itu."Penilaiannya adalah bahwa tahun ini akan ada serangan yang difokuskan tidak hanya pada situs web tetapi juga upaya untuk menyebabkan kerusakan pada sistem informasi organisasi Zionis Israel," pernyataan itu dilaporkan menambahkan.Ketegangan telah meningkat antara Iran dan Zionis Israel untuk waktu yang lama dan karena sejumlah masalah, termasuk dukungan Iran untuk perjuangan Palestina dan Tehran memberikan bantuan kepada gerakan militan Hamas di Palestina, yang menentang Zionis Israel.Zionis Israel merayakan Hari Yerusalem pada 10 Mei, yang menandai hari Zionis Israel merebut Yerusalem Timur yang saat itu dikuasai Yordania selama Perang Enam Hari 1967.Pada tahun 1980, parlemen Zionis Israel mengadopsi Hukum Yerusalem yang memproklamasikan seluruh kota sebagai "ibu kota yang bersatu dan tidak terbagi".Komunitas internasional tidak mengakui aneksasi tersebut dan percaya bahwa status Yerusalem harus disepakati dengan Palestina, yang memiliki klaim atas bagian timurnya.Palestina telah mencari pengakuan diplomatik di wilayah Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, yang sebagian diduduki oleh Zionis Israel, dan Jalur Gaza selama bertahun-tahun, sementara Zionis Israel menolak untuk mengakui Palestina sebagai entitas politik independen.Ketegangan memburuk secara signifikan pada tahun 2020, setelah Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan rencana untuk "memperluas kedaulatan Zionis Israel" atas beberapa bagian Tepi Barat, dan setelah pemerintahan Trump mengumumkan "kesepakatan abad ini," yang menegaskan kembali pengakuan AS atas Yerusalem sebagai ibukota milik Zionis Israel.Sebagai tanggapan, Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada Mei 2020 menghentikan semua perjanjian dengan Amerika Serikat dan Zionis Israel.[IT/r]