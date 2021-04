Menteri Intelijen Israel Memperingatkan Iran bahwa Pesawat-pesawat tempur IDF 'Dapat Mencapai Manapun di Timur Tengah'

Israeli F-15 warplanes.jpg

Sebelumnya, pejabat AS saat ini dan mantan pejabat AS mengatakan kepada kantor berita besar bahwa Washington sedang mempertimbangkan 'pengembalian besar-besaran' sanksi terhadap Tehran untuk mengakhiri kebuntuan selama berbulan-bulan tentang pihak mana yang membuat langkah pertama untuk memulihkan fungsi perjanjian nuklir Rencana Komprehensif Aksi Bersama.Menteri Intelijen Zionis Israel Eli Cohen menyebut JCPOA sebagai "kesepakatan buruk" dan memperingatkan bahwa Zionis Israel bersedia mengambil tindakan militer untuk menghentikan upaya Tehran dalam apa yang dituduhkan untuk mendapatkan senjata nuklir."Kesepakatan yang buruk akan mengirim kawasan itu ke dalam perang," kata Cohen, berbicara kepada Reuters pada hari Kamis (29/4)."Siapa pun yang mencari keuntungan jangka pendek harus memperhatikan jangka panjangnya."“Israel tidak akan mengizinkan Iran mendapatkan senjata nuklir. Iran tidak memiliki kekebalan di mana pun. Pesawat kami dapat menjangkau mana pun di Timur Tengah - dan tentunya Iran,” tambahnya.Cohen melanjutkan dengan menyarankan bahwa bersama dengan mencegah Iran memperluas pengayaan uranium dan kemampuan pengembangan misilnya, AS dan kekuatan lain harus memaksanya untuk menghentikan "menggoyahkan negara lain" dan mendanai kelompok militan.Menteri itu tidak merinci negara mana yang dia pikirkan.Komentar Cohen muncul menyusul sebuah laporan yang mengatakan bahwa negosiator AS siap untuk membuat konsesi dalam kebuntuan diplomatik dengan Tehran dan untuk mengakhiri berbagai sanksi anti-Iran yang ditandatangani selama pemerintahan Trump setelah menarik diri dari JCPOA pada 2018.Perubahan kebijakan yang dilaporkan terjadi setelah berbulan-bulan AS menuntut agar Iran secara signifikan mengurangi kegiatan pengayaan nuklirnya sebelum Washington akan mengurangi sanksi.Tehran telah menyatakan bahwa AS harus mencabut sanksi sebelum setuju untuk kembali sejalan dengan komitmennya di bawah kesepakatan nuklir.Tidak ada hubungan diplomatik antara Iran dan Zionis Israel, dan ketegangan antara dua kekuatan Timur Tengah telah meningkat baru-baru ini menyusul dugaan pembunuhan seorang ilmuwan nuklir senior Iran oleh Israel akhir tahun lalu dan serangan sabotase terhadap fasilitas pengayaan nuklir Iran awal bulan ini, serta klaim bolak-balik tentang serangan terhadap pengiriman komersial satu sama lain.Pekan lalu, militer Zionis Israel berjuang untuk menjelaskan mengapa rudal anti-pesawat Suriah yang nakal dapat mendekati dalam jarak 30 km dari situs nuklir Zionis Israel yang sangat rahasia tanpa ditembak jatuh menyusul serangan Angkatan Udara Zionis Israel terhadap sekutu dekat Iran.Iran telah lama menyatakan bahwa tidak ada niat untuk mengejar senjata nuklir, dengan kedua pemimpin tertinggi berturut-turut mengeluarkan 'fatwa' (keputusan agama) yang menentang pengejaran nuklir dan senjata pemusnah massal lainnya.Pada saat yang sama, Tehran juga mendorong komunitas internasional untuk menyelidiki cadangan senjata nuklir yang dicurigai milik Zionis Israel, yang tidak dikonfirmasi atau dibantah oleh Tel Aviv.[IT/r]