AS Dilaporkan Mungkin Akan Mencairkan Aset Iran Senilai $ 7 Miliar

IslamTimes - AP sebelumnya melaporkan bahwa Washington sedang mempertimbangkan "pengembalian hampir seluruhnya" dari sanksi anti-Iran yang dijatuhkan di bawah pemerintahan Trump pada tahun 2018 sebagai bagian dari kesepakatan baru dengan Iran yang bertujuan mengembalikan kedua negara untuk mematuhi Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA, juga dikenal sebagai kesepakatan nuklir Iran).

AS mungkin akan mencabut aset Iran senilai total $ 7 miliar, jaringan Lebanon Al-Mayadin melaporkan mengutip sumber anonim di Republik Islam.Platform media mengatakan pemerintahan Biden awalnya ingin menghindari "membayar" apapun kepada Iran sementara negosiasi di JCPOA masih berlangsung. Teheran, bagaimanapun, bersikeras dengan ketentuan ini.Selain itu, kedua negara dapat melakukan pertukaran tahanan, saluran TV melaporkan. Menurut outlet media tersebut, Tehran mungkin akan menyerahkan empat tersangka dalam kasus spionase ke Washington. Iran dilaporkan akan menerima empat agennya sendiri yang ditahan di AS sebagai imbalan. Keempat warga Iran ini dilaporkan terlibat dalam upaya menghindari sanksi Amerika.Departemen Luar Negeri AS membantah laporan bahwa "kesepakatan pertukaran tahanan telah dicapai" dengan Iran, tetapi belum mengomentari klaim tentang kemungkinan pembekuan dana Iran.Utusan Iran untuk PBB juga membantah laporan media tentang konon "pertukaran tahanan" telah berhasil dinegosiasikan dengan Washington. Al-Mayadin menyatakan bahwa "pembicaraan keamanan" serupa juga terjadi antara Iran dan Inggris. Kedua belah pihak dilaporkan membahas pelepasan 400 juta pound ($ 552,7 juta) aset Iran yang dibekukan.Laporan itu muncul ketika pembicaraan untuk memulihkan kesepakatan nuklir Iran dilaporkan berakhir dengan sukses, menurut Wakil Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi.Dia mengatakan kedua belah pihak telah sepakat untuk mencabut sanksi dari banyak individu dan perusahaan Iran dan menambahkan bahwa Tehran akan melanjutkan pembicaraan untuk menghapus semuanya dari daftar sanksi.Wakil menteri tidak merinci langkah-langkah yang disetujui Iran sebagai balasannya.Semua penandatangan yang tersisa untuk JCPOA telah berkumpul di Wina selama dua minggu terakhir untuk mencari cara untuk memulihkan kesepakatan nuklir dan mengembalikan Iran dan AS untuk mematuhinya.Washington mengambil bagian dalam pembicaraan ini secara tidak langsung.Baik Tehran dan Washington menolak untuk membuat langkah pertama, tetapi Komisi Gabungan JCPOA bermaksud untuk menyusun kembali kepatuhan yang sesuai dengan kedua belah pihak.Kesepakatan nuklir Iran berakhir di ambang kehancuran setelah pemerintahan Trump menarik diri dari itu pada Mei 2018, memberikan sanksi yang berat pada industri minyak dan perbankan Republik Islam.Setahun kemudian, Iran mengumumkan langkah-langkah bertahap untuk menarik diri dari komitmen JCPOA negara itu sebagai tanggapan atas kegagalan penandatangan yang tersisa untuk melindungi negara dari efek sanksi Amerika tersebut, berjanji akan kembali mematuhi ketentuan perjanjian setelah sanksi ditetapkan. terangkat.[IT/r]