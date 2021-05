Hillary Clinton, Former US Secretary of State

IslamTimes - Mantan Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton telah memperingatkan "konsekuensi besar" atas keputusan pemerintahan Joe Biden untuk menarik pasukan Amerika dari Afghanistan yang dilanda perang.

Dalam wawancara dengan CNN, Clinton mengatakan ada "dua konsekuensi besar", yang harus dikhawatirkan Washington: potensi keruntuhan Kabul dan pengambilalihan negara oleh Taliban, dan dimulainya kembali aktivitas teroris global."Mungkin dengan dimulainya kembali perang saudara di beberapa bagian negara, tetapi sebagian besar pemerintahan yang dijalankan Taliban di beberapa titik dalam waktu yang tidak terlalu lama," katanya."Saya khawatir, juga akan ada arus keluar pengungsi yang besar," tegas mantan Ibu Negara itu. “Dan tentu saja, masalah besar kedua berkisar pada dimulainya kembali kegiatan kelompok teroris global, terutama Al-Qaeda dan Negara Islam (Daesh/ISIS).”Saat ditanya apa pendapatnya tentang keputusan sesama Demokrat, Clinton mengatakan keputusan itu "telah dibuat", dan itu adalah "keputusan yang sangat sulit."“Inilah yang kami sebut masalah jahat. Anda tahu ada konsekuensi baik yang diramalkan maupun tidak disengaja dari tinggal dan pergi. Presiden sudah mengambil keputusan untuk melakukan,” katanya."Menarik pasukan yang telah mendukung keamanan di Afghanistan adalah satu hal, mendukung militer Afghanistan, membiarkannya cukup banyak untuk dipertahankan sendiri, tetapi kita tidak dapat meninggalkan konsekuensi dari keputusan itu," kata Clinton.Pasukan AS dan NATO mulai menarik diri dari negara yang dilanda perang itu pekan lalu di tengah lonjakan tajam serangan Taliban di seluruh negeri.“Sekutu NATO memutuskan pada pertengahan April untuk memulai penarikan pasukan Misi Dukungan Tegas pada 1 Mei dan penarikan ini telah dimulai. Ini akan menjadi proses yang tertib, terkoordinasi, dan disengaja,” kata seorang pejabat NATO dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis.Terkait dengan itu, AS dan sekutu NATO-nya menyerbu Afghanistan pada tahun 2001 dengan dalih memerangi terorisme dan membubarkan kelompok militan Taliban.Invasi - yang akhirnya berubah menjadi perang terpanjang dalam sejarah AS - gagal mencapai tujuan yang ditetapkan, dan pada gilirannya menyebabkan lebih banyak pertumpahan darah dan kehancuran di negara itu.Hampir dua dekade setelah invasi, Washington mencapai kesepakatan dengan Taliban di Qatar awal tahun lalu, yang menurutnya semua pasukan asing diperkirakan akan meninggalkan tanah Afghanistan pada 1 Mei.Namun, Presiden Biden bulan lalu mengumumkan rencana penarikan pada 11 September, penundaan empat bulan dari tenggat waktu 1 Mei yang ditetapkan berdasarkan perjanjian.Biden mengatakan penarikan pasukan akan selesai pada 11 September 2021, bertepatan dengan peringatan 20 tahun serangan teror 9/11 yang memicu invasi militer ke Afghanistan.Washington juga mengumumkan bahwa pihaknya akan mengerahkan pasukan tambahan untuk sementara waktu di sana untuk melindungi pasukan AS saat mereka berangkat, memperpanjang keberadaan kapal induk AS di wilayah tersebut."Maksud presiden jelas: keberangkatan militer AS dari Afghanistan tidak akan terburu-buru atau tergesa-gesa. Ini akan disengaja dan dilakukan dengan cara yang aman dan bertanggung jawab yang menjamin perlindungan pasukan,” kata juru bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre pada hari Kamis. ]IT/r}