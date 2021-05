IslamTimes- Juru bicara pemerintah Ali Rabiei menjawab beberapa pertanyaan tertulis yang diajukan oleh Kantor Berita Mehr atas klaim beberapa sumber Amerika bahwa Teheran dan Washington telah mencapai beberapa kesepakatan dalam pembicaraan Wina.

Menurut teks JCPOA, semua sanksi AS harus dicabut secara efektif dan dapat diverifikasi, juru bicara pemerintah Ali Rabiei mengatakan kepada Mehr News Agency.Juru bicara pemerintah Ali Rabiei menjawab beberapa pertanyaan tertulis yang diajukan oleh Kantor Berita Mehr atas klaim beberapa sumber Amerika bahwa Teheran dan Washington telah mencapai beberapa kesepakatan dalam pembicaraan Wina.Rabiei merujuk pada kebijakan berprinsip Republik Islam Iran yang telah ditentukan oleh Pemimpin Revolusi Islam, dengan mengatakan, "Para negosiator kami dengan serius mengejar agenda negosiasi yang telah diatur sebelumnya ini."Dia melanjutkan dengan mengatakan, "Teks JCPOA adalah kriteria untuk komitmen semua pihak, dan menurut teks tersebut semua sanksi AS harus dicabut secara efektif dan dapat diverifikasi."Dalam kaitan ini, Republik Islam Iran percaya bahwa pemerintah AS bertanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya, tegasnya.Mengacu pada pembicaraan Wina yang sedang berlangsung, pejabat senior Iran mengatakan bahwa pembicaraan tersebut membuat kemajuan dan dijadwalkan untuk mengadakan pertemuan berikutnya pada hari Jumat.(IT/TGM)