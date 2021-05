Pangkalan Udara Ain al-Assad Yang Dikelola AS Di Irak Diserang Roket

IslamTimes- Tentara Irak mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa bahwa dua roket telah mendarat di pangkalan itu, tetapi serangan itu tidak menimbulkan korban, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Serangan roket telah menghantam Pangkalan Udara Ain al-Assad yang menampung pasukan AS di provinsi al-Anbar Irak barat, insiden ketiga yang menargetkan kepentingan Amerika di negara Arab dalam beberapa hari.Tentara Irak mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa bahwa dua roket telah mendarat di pangkalan itu, tetapi serangan itu tidak menimbulkan korban, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.Saluran televisi Irak TV al-Ahd mengatakan sirene roket telah berbunyi di instalasi yang luas itu.Pada hari Senin, setidaknya enam roket menghantam Pangkalan Udara al-Balad yang menampung pasukan dan pesawat tempur AS di utara ibu kota Irak, Baghdad.Sehari sebelumnya, sebuah pangkalan udara yang juga menampung pasukan koalisi pimpinan Amerika Serikat di Bandara Internasional Baghdad diserang roket.Insiden tiga kali berturut-turut belum diklaim oleh pihak atau individu mana pun, tetapi AS biasanya menyalahkan serangan semacam itu pada kelompok perlawanan Irak.(IT/TGM)