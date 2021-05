Sayyed Nasrallah: Perlawanan Semakin Kuat, Kami Tidak Akan Menoleransi Apa Pun Petualangan Israel

Hezbollah S.G. Sayyed Hasan Nasrallah on the occasion of Al-Quds Day.jpg

IslamTimes - Menekankan bahwa Poros Perlawanan telah tumbuh lebih kuat sementara entitas Zionis menyaksikan banyak perpecahan, Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hasan Nasrallah memperingatkan Zionis Israel agar tidak melakukan kebodohan selama manuver dalam beberapa hari mendatang.

Menyampaikan pidato melalui Al-Manar pada kesempatan Hari Al-Quds Internasional, Sayyid Nasrallah memberi hormat kepada rakyat Palestina atas ketabahan mereka dalam menghadapi serangan Zionis Israel yang terus menerus.Sayyid Nasrallah mengeksplorasi titik-titik kekuatan di dalam Poros Perlawanan, mencatat bahwa Iran telah mengatasi ancaman perang karena semua opsi AS dan Zionis Israel melawan Republik Islam telah gagal.Sayyid Hasan juga mengatakan bahwa perang di Suriah telah berakhir, mencatat bahwa beberapa negara Arab menghubungi Damaskus.“Kami telah mengatasi tahap di mana front kami menjadi sasaran, dan ini menjadi sumber perhatian Zionis Israel.”Di sisi lain, Sayyid Nasrallah mengatakan bahwa entitas Zionis telah menyaksikan beberapa perpecahan termasuk krisis politik internal, kebangkitan semangat Perlawanan di kalangan rakyat Palestina dan munculnya Gaza menjadi bagian dari persamaan Perlawanan dan Perlawanan Tepi Barat terhadap Zionis Israel.Tentang masalah demarkasi perbatasan, Sayyid Nasrallah menegaskan kembali sikap Hizbullah. “Pihak yang memutuskan dalam hal ini adalah negara Lebanon. Pemerintah di sini memikul tanggung jawab historis untuk membela hak-hak negara kita."Sayyid Nasrallah memulai pidatonya dengan meyakinkan para pendukungnya bahwa dia bukan pasien COVID-19, mencatat bahwa batuk yang dia derita disebabkan oleh penyakit trakea.Sayyid Nasrullah menanggapi spekulasi yang beredar setelah dia berulang kali batuk saat melakukan khutbah pada Rabu pagi.Berbicara tentang kesempatan tersebut, Sayyid Nasrallah menegaskan bahwa Hari Al-Quds adalah masalah ideologis, religius, kemanusiaan dan moral.“Ini tentang hak mutlak rakyat Palestina yang tidak akan pernah berubah menurut tempat atau waktu.” Yang mulia memberi hormat kepada rakyat Palestina karena berpegang teguh pada hak mereka di Al-Quds, mencatat bahwa keteguhan seperti itu memberikan legitimasi kepada Poros Perlawanan serta semua bentuk dukungan yang ditawarkan front ini kepada rakyat Palestina.“Orang Palestina tidak meninggalkan tanah mereka. Meski bertahun-tahun mereka masih berpegang teguh pada hak-haknya. Apa yang kami lihat dalam beberapa minggu terakhir membuktikan hal ini. Orang-orang Palestina yang tidak bersenjata di Gerbang Damaskus dan di Al-Quds secara heroik menghadapi pasukan bersenjata Israel."Dalam konteks ini, Sayyid Nasrallah memuji Perlawanan Palestina di Gaza karena masuk ke arena konfrontasi di Al-Quds, menggambarkan perkembangan ini sebagai hal yang penting dan berpihak pada rakyat Palestina di Al-Quds.“Musuh Israel sebelumnya ingin memisahkan antara Gaza dan Al-Quds. Dengan ini, saya menyerukan kepada faksi Palestina di Gaza untuk melanjutkan keputusan ini yang mendukung Al-Quds dan Masjid Al-Aqsa. "Hizbullah S.G. menggambarkan Iran sebagai negara paling kuat di Poros Perlawanan, terlepas dari semua upaya AS dan Israel untuk menggulingkan pendiriannya.“Semua skema AS dan Zionis Israel melawan Republik Islam digagalkan dan Iran telah mengatasi ancaman perang. Iran telah membalas serangan Zionis Israel terhadap fasilitas nuklir Natanz dengan memperkaya uranium hingga 60%, dan ini yang sangat menakutkan bagi entitas Zionis."Membalas mereka yang mengatakan bahwa sekutu Iran harus khawatir jika terjadi pemulihan hubungan dengan Arab Saudi,Sayyid Nasrallah mengatakan Republik Islamci dan selama 4 tahun tidak meninggalkan sekutunya dan telah tertarik untuk menjaga kepentingan nasional negara mereka."Yang harus diperhatikan adalah sekutu AS," kata Sayyid Nasrallah.Sayyid Nasrallah menyinggung situasi di Suriah, Irak dan Yaman saat dia menekankan bahwa Poros Perlawanan muncul sebagai pemenang dan lebih kuat. “Perang di Suriah telah berakhir dan beberapa negara Arab dilaporkan memiliki kontak dengan Damaskus sekarang. Di Irak, upaya untuk menghidupkan kembali ISIS telah gagal sejauh ini. "“Di tempat lain di Yaman, orang Yaman lebih tabah dan menang di tahun ketujuh agresi Saudi. Kemampuan tentara Yaman yang mengubah permainan yang telah maju membuat Poros Perlawanan lebih kuat. "Sayyid Nasrullah kemudian berbicara tentang perpecahan dalam entitas Zionis, mencatat bahwa salah satu aspek yang menonjol dari keretakan ini adalah krisis politik internal. “Ada krisis kepemimpinan yang nyata di entitas Zionis, dan krisis semacam itu menunjukkan sejauh mana kelemahan yang telah dicapai rezim ini. Beberapa analis Israel mengatakan bahwa perang saudara di entitas Zionis mungkin terjadi. "Sekjen Hizbullah juga mengutip ketika rudal anti-pesawat Suriah menghantam daerah dekat situs nuklir Dimona di entitas Zionis awal bulan lalu.“Insiden ini membuktikan kegagalan sistem pertahanan Israel. Jika terjadi perang di wilayah tersebut, akankah sistem pertahanan Israel mampu mencegat ribuan roket? "Sayyid Nasrallah mencatat, sementara itu, penyerbuan di Gunung Meron menunjukkan bagaimana garis depan rumah Zionis Israel tidak siap untuk menghadapi situasi seperti itu jika terjadi perang nyata."Zionis khawatir tentang kebangkitan kembali operasi di Tepi Barat dan munculnya Gaza menjadi bagian dari persamaan konfrontasi di Al-Quds."Sayyid Hasan menambahkan bahwa kegagalan strategi Zionis Israel di Iran juga merupakan salah satu perpecahan di dalam entitas Zionis.Sayyid Nasrallah mencatat bahwa pasukan Israel telah kurang semangatnya dan masalah ini mendorong tentara Zionis untuk mengintensifkan latihan.Sayyid Nasrallah memperingatkan Zionis Israel agar tidak melakukan kebodohan selama latihan yang akan dimulai pada hari Minggu (9/5)."Mengingat situasi ini, kami sangat waspada dan kami akan memantau pergerakan musuh dengan cermat.""Kebodohan atau upaya apa pun untuk mengubah aturan keterlibatan adalah petualangan yang tidak akan kami toleransi sama sekali."Di akhir pidatonya, Sayyid Nasrallah menekankan bahwa tanggung jawabnya adalah membela Al-Quds dengan segala cara, menyerukan lebih banyak kerja sama dan kesabaran antar kekuatan di Poros Perlawanan.[IT/r]