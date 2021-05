Menlu Zarif: 'Tanggung Jawab Ada Di AS, Bukan Iran'

IslamTimes- "Saat kami mencoba menghidupkan kembali JCPOA di Wina, perlu diingat bagaimana semuanya dimulai. 3 tahun yang lalu hari ini, badut yang dipermalukan melanggar kewajiban AS di bawah JCPOA & UNSCR 2231," kata Zarif dalam sebuah posting di akun Twitter-nya untuk menyalahkan sebelumnya. Pemerintahan AS untuk krisis atas kesepakatan nuklir Iran (JCPOA).

Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif telah mentweet pada peringatan penarikan AS dari kesepakatan nuklir Iran, mengingatkan pemerintahan baru AS bagaimana krisis JCPOA dimulai."Saat kami mencoba menghidupkan kembali JCPOA di Wina, perlu diingat bagaimana semuanya dimulai. 3 tahun yang lalu hari ini, badut yang dipermalukan melanggar kewajiban AS di bawah JCPOA & UNSCR 2231," kata Zarif dalam sebuah posting di akun Twitter-nya untuk menyalahkan sebelumnya. Pemerintahan AS untuk krisis atas kesepakatan nuklir Iran (JCPOA).Diplomat top Iran merujuk pada pembicaraan yang sedang berlangsung antara Iran dan pihak-pihak yang tersisa di JCPOA tentang menghidupkan kembali kesepakatan di Wina, menyerukan kepada pemerintahan Joe Biden untuk mengambil kesempatan dan mengembalikan negaranya ke kesepakatan untuk mengakhiri tindakan ilegal AS dalam menangani. JCPOA."Hari ini, @POTUS harus memutuskan apakah AS terus melanggar hukum atau mematuhi hukum. Tanggung jawab ada di AS, bukan Iran," kata Zarif.(IT/TGM)