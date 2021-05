Pentagon: Kapal AS Tembakkan 30 Tembakan Peringatan untuk Mengusir Kapal IRGC Iran

US ship fires 30 warning shots to Iranian IRGC boats.jpg

IslamTimes - Kapal Penjaga Pantai AS pada hari Senin (10/5) melepaskan lusinan tembakan peringatan untuk mengusir beberapa kapal penyerang Iran di Selat Hormuz, juru bicara Departemen Pertahanan John Kirby mengatakan kepada wartawan.

“Setelah mengikuti semua prosedur yang sesuai dan ditetapkan ... Kapal Penjaga Pantai AS Maui melepaskan sekitar 30 tembakan peringatan dari senapan mesin kaliber 50. Setelah putaran kedua tembakan peringatan, 13 kapal serang cepat dari IRGCN [Korps Pengawal Revolusi Islam] memutuskan kontak,” kata Kirby dalam sebuah penjelasan.Kirby mengatakan kapal-kapal itu dipersenjatai dengan senapan mesin dan melakukan "manuver tidak aman dan tidak profesional" di dekat enam kapal Angkatan Laut AS, termasuk kapal penjelajah Monterey, yang mengawal kapal selam berpeluru kendali Georgia melalui Selat Hormuz, jalur strategis antara Teluk Persia dan Teluk Oman.Armada Kelima AS mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa dua dari 13 kapal IRGCN memisahkan diri dari kelompok yang lebih besar, transit ke sisi berlawanan dari formasi AS dan mendekati Maui dan kapal pantai patroli Squall dari belakang dengan kecepatan tinggi (dalam lebih dari 32 knot) dengan senjata mereka terbuka dan berawak.Sebelum melepaskan tembakan, awak AS mengeluarkan beberapa peringatan kepada kapal-kapal Iran, termasuk pesan verbal jembatan-ke-jembatan, sinyal perangkat akustik dan lima ledakan pendek dari klakson kapal, sinyal bahaya yang diakui secara internasional.Insiden Senin adalah kejadian kedua dalam beberapa pekan terakhir Angkatan Laut AS menggunakan tembakan peringatan untuk meredakan perselisihan dengan kapal IRGC di Teluk Persia.[IT/r]