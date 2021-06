China Samakan Klaim tentang Kebocoran Lab COVID dengan Kebohongan Tentang WMD Irak

China flag.jpg

IslamTimes - Kedutaan Besar China di Amerika Serikat telah mengecam apa yang diyakininya sebagai tuduhan tidak berdasar bahwa virus corona baru bocor dari laboratorium, membandingkannya dengan tuduhan palsu yang menyarankan Irak memiliki senjata pemusnah massal.

“Asal usul COVID19 adalah masalah sains dan harus dipelajari bersama oleh para ilmuwan di seluruh dunia, daripada dipolitisasi,” cuit juru bicara kedutaan Liu Pengyu pada Senin (7/6)malam.“Setiap kesimpulan harus ditarik sesuai dengan prosedur WHO dan mengikuti metode berbasis sains. Kampanye mempolitisasi studi asal-usul dan mencoreng China tidak berbeda dengan kebohongan tentang Irak yang memiliki senjata pemusnah massal (WMD) 12 tahun lalu,” tambahnya.Pada akhir Mei, Presiden Joe Biden memerintahkan pejabat intelijen AS untuk membuat laporan yang memeriksa kembali asal-usul virus corona. Dia mengatakan komunitas intelijen AS terbagi antara dua versi asal virus - itu ditularkan ke manusia dari hewan atau berasal dari kecelakaan laboratorium. Intelijen Inggris dikabarkan juga tidak mengesampingkan teori kebocoran laboratorium. Mengomentari hal ini, Beijing mengatakan bahwa para ilmuwan, bukan badan intelijen, harus dilibatkan dalam mencari tahu asal usul COVID-19.Sesaat sebelum AS dan sekutunya menginvasi Irak pada Maret 2003, Menteri Luar Negeri AS saat itu Colin Powell mengatakan pada pertemuan Dewan Keamanan PBB bahwa dia menerima informasi langsung tentang teknologi untuk produksi senjata biologis yang diduga tersedia untuk saat itu- Pemimpin Irak Saddam Hussein. Untuk mendukung kata-kata ini, Powell mendemonstrasikan tabung reaksi dengan bubuk putih, mengklaim bahwa itu berisi sampel senjata pemusnah massal yang diproduksi di pabrik-pabrik Irak. Seperti yang kemudian terungkap, Powell telah salah informasi oleh intelijen AS dan tabung reaksi itu ternyata palsu. [IT/r]