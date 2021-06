The Washington Post Merinci Peran AS, 'Israel', Saudi dalam Plot Kudeta Melawan Raja Yordania

US, ‘Israel’, Saudi role in coup plot against Jordan King.jpg

IslamTimes - Entitas Zionis, Arab Saudi dan AS bergabung untuk menekan Raja Yordania Abdullah II untuk mengambil bagian dalam "kesepakatan normalisasi" yang disponsori AS dengan Tel Aviv, menurut Washington Post.

Raja Yordania menolak upaya tersebut, yang mengarah ke plot untuk "menggoyahkan" negara, yang menjerat saudara tiri raja Pangeran Hamzah dan mantan pejabat senior Bassem Awadallah dan Sharif Hassan bin Zaid.Menurut laporan itu, putra mahkota Saudi Mohammad bin Salman [MBS], mantan PM Zionis Benjamin Netanyahu dan mantan Presiden AS Donald Trump berada di pusat intrik. “Trump percaya bahwa raja adalah penghalang” untuk rencananya, kata seorang mantan pejabat senior CIA seperti dikutip.Laporan itu mencatat hubungan dekat yang dibangun Trump dan menantunya serta penasihat senior Jared Kushner dengan MBS, penguasa de-facto Arab Saudi.Abdullah dikatakan khawatir bahwa hubungan yang diperluas itu merugikan Yordania, karena keberatannya atas proposal AS untuk Timur Tengah.Abdullah diakui sebagai penjaga Haram esh-Sharif dan Kompleks al-Aqsa, dan situs Muslim lainnya di Kota Tua, yang diduduki rezim Zionis dalam Perang Enam Hari 1967. Surat kabar itu menulis bahwa Abdullah merasa AS, Zionis 'Israel' dan Arab Saudi berusaha mendorongnya keluar sebagai penjaga.Ketika kampanye Kushner untuk memajukan rencana Trump meningkat tahun lalu, dia juga berharap dapat membantu memfasilitasi pakta normalisasi antara entitas Zionis dan Arab Saudi, menurut laporan itu. Namun, Abdullah dipandang sebagai penghalang untuk pemulihan hubungan semacam itu.Seorang tokoh kunci dalam laporan itu adalah Awadallah, salah satu mantan pejabat senior yang terlibat dalam dugaan plot baru-baru ini. Awadallah, seorang menteri kabinet dan pernah menjadi kepala pengadilan kerajaan, pindah ke Arab Saudi pada 2018 dan menjadi dekat dengan putra mahkota Saudi.“Poin penting bagi kami adalah al-Aqsa. Raja [Abdullah] menggunakan itu untuk menggertak kami dan mempertahankan perannya di Timur Tengah,” Awadallah dilaporkan mengatakan tentang rencana AS.Seorang mantan pejabat AS yang tidak disebutkan namanya, menurut laporan itu, mengatakan dia diberitahu oleh Awadallah bahwa “MBS kesal karena dia tidak bisa mendapatkan kesepakatan karena dia tidak bisa menangani reaksi orang-orang Palestina jika raja memegang posisinya” di al -Quds.The Post juga mengutip dari laporan investigasi Yordania tentang rencana kudeta. "Awadallah bekerja untuk mempromosikan 'kesepakatan abad ini' dan melemahkan posisi Yordania dan posisi Raja di Palestina dan Perwalian Hashemite situs suci Islam dan Kristen di al-Quds," kata laporan Yordania.Menurut laporan yang sama, bin Zaid, pejabat senior Yordania lainnya yang terlibat bersama Awadallah, bertemu pada 2019 dengan dua pejabat dari kedutaan asing di Amman “untuk menanyakan tentang posisi negara mereka dalam mendukung Pangeran Hamzah sebagai alternatif Raja.”The Post mengatakan seorang pejabat Barat yang tidak disebutkan namanya yang memberikan laporan itu percaya bahwa kedutaan itu kemungkinan adalah duta AS di ibu kota Yordania.[IT/r]