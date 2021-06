DPR AS Mencabut Otorisasi 2002 untuk Penggunaan Kekuatan Militer di Irak

US troops stationed in Iraq.jpg

IslamTimes - DPR AS memilih pada hari Kamis (17/6) untuk mencabut Otorisasi Penggunaan Kekuatan Militer (AUMF) 2002 terhadap Irak.

Ketika Presiden AS Joe Biden memerintahkan serangan udara terhadap depot di Suriah yang diduga digunakan oleh milisi Irak pada bulan Februari, dia mengklaim tindakan itu diperintahkan untuk membela diri, bukan di bawah undang-undang era Perang Melawan Teror, seperti yang telah digunakan untuk serangan udara serupa di masa lalu. .Undang-undang itu digunakan untuk memberikan sanksi hukum atas invasi tahun 2003 yang menggulingkan pemimpin Irak Saddam Hussein, tetapi para kritikus mengatakan undang-undang itu telah digunakan untuk mengizinkan tindakan militer lainnya dalam beberapa tahun terakhir, yang tidak dimaksudkan untuk itu.Kamar kongres yang lebih rendah memilih 268-161 untuk mencabut undang-undang pada hari Kamis (17/6), dengan 49 Republik mendukung pencabutan bersama 219 Demokrat.Undang-undang 2002 telah disahkan dengan margin yang lebih luas di DPR yang dipimpin Partai Republik pada Oktober 2002 dan ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden George W. Bush saat itu.AUMF 2002 yang dibangun di atas AUMF 2001 yang disahkan pada hari-hari setelah serangan teroris 11 September yang menjadi dasar Perang Melawan Teror, mengizinkan aksi militer bahkan di zona perang yang tidak diumumkan jika targetnya berasal dari kelompok teroris Al-Qaeda yang bertanggung jawab atas menyerang atau terhubung ke grup.Namun, undang-undang tahun 2002 secara khusus menargetkan Irak dan secara hukum membenarkan serangan pendahuluan untuk menyingkirkan Hussein dari kekuasaan jika dikhawatirkan dia akan menggunakan senjata pemusnah massal terhadap AS atau target lain, seperti Zionis Israel. Senjata-senjata itu, tentu saja, tidak ada, tetapi Hussein tetap digulingkan hanya beberapa hari setelah AS melancarkan invasi habis-habisan ke Irak pada Maret 2003.Dalam perang pendudukan berikutnya, diperkirakan 450.000 warga Irak tewas, menurut sebuah penelitian di 2013, dua tahun setelah pasukan AS menarik diri dari negara itu. Rep Gregory Meeks (D-NY), yang mengetuai Komite Urusan Luar Negeri DPR, Kamis mengatakan AUMF "rentan untuk disalahgunakan," terutama karena Hussein sudah lama pergi.“Pencabutan sangat penting karena eksekutif memiliki sejarah meregangkan kewenangan hukum AUMF 2002,” katanya.“Itu telah digunakan sebagai pembenaran untuk tindakan militer terhadap entitas yang tidak ada hubungannya dengan kediktatoran Baath Saddam Hussein.”Salah satu contoh yang diberikan oleh Senator Chuck Schumer (D-NY), yang memimpin mayoritas Demokrat di Senat, yang belum meloloskan versi RUU tersebut, adalah serangan udara 3 Januari 2020 di luar bandara Baghdad. Serangan itu, yang dilakukan oleh pesawat nir awak MQ-9 Reaper AS, menewaskan Mayor Jenderal Iran Qasem Soleimani, komandan Pasukan elit Quds, serta Abu Mahdi al-Muhandis, komandan milisi Syiah Irak Kata'ib Hezbollah dan wakil komandan Pasukan Mobilisasi Populer paramiliter.Serangan itu menimbulkan kemarahan di seluruh dunia.Beberapa hari kemudian, Iran menanggapi dengan serangan rudal balistik terhadap dua pangkalan AS di Irak di mana mayoritas pasukan AS di negara itu dibarak, dan parlemen Irak memilih untuk meminta pasukan AS meninggalkan negara itu.Rep. Michael McCaul (R-TX), Republikan teratas di Komite Urusan Luar Negeri DPR, berbeda pendapat, memperingatkan bahwa pencabutan itu “mengirimkan pesan berbahaya tentang pelepasan yang dapat mengganggu kestabilan Irak, membuat Iran berani, dan memperkuat al-Qaeda. dan ISIS [Daesh] di wilayah tersebut. Kita akan menghindari bahaya seperti itu dengan mengambil pencabutan, tetapi penggantian secara bersamaan. ”RUU Senat juga berusaha untuk mencabut AUMF 1991, yang berfungsi sebagai otorisasi untuk Operasi Badai Gurun. Jika disahkan, kedua kamar harus merekonsiliasi dua versi RUU mereka sebelum dapat dikirim ke Presiden AS Joe Biden untuk ditandatangani menjadi undang-undang.[IT/r]