Indonesia Menandatangani Kesepakatan untuk Delapan Fregat Italia saat Kementerian Pertahanan Pertimbangkan Dorongan Modernisasi $125 Miliar

European Multi-Purpose Frigates (FREMMs).jpg

IslamTimes - Dua bulan setelah kehilangan kapal selam yang menua dengan segala cara, Indonesia sedang mencari cara untuk mengeluarkan uang tunainya untuk memodernisasi militernya, membeli kapal perang dan pesawat baru.

Sementara itu, negara-negara kawasan bertemu untuk mencoba meredakan ketegangan di Laut China Selatan.Jakarta sedang mempertimbangkan upaya modernisasi baru secara besar-besaran yang akan menggelontorkan $125 miliar selama tiga tahun ke depan untuk membeli sejumlah senjata baru, termasuk kemungkinan melipattigakan ukuran armada kapal selamnya, menurut rancangan keputusan presiden yang diperoleh Benar News.Menurut outlet tersebut, pemerintah mengusulkan untuk menempatkan $79,1 miliar untuk pengadaan peralatan militer baru, sambil mempertahankan $13,4 miliar lainnya untuk melunasi bunga pinjaman, dan $32,5 miliar lainnya untuk kontinjensi dan pemeliharaan.Ini adalah peningkatan pengeluaran yang dramatis: Anggaran pertahanan Jakarta untuk tahun 2021 hanya $9,6 miliar, tetapi rencana ini akan meningkatkannya menjadi $26,3 miliar per tahun.“Investasi yang dilakukan pada periode 2021-2024 akan meningkatkan posisi tawar Indonesia untuk mendapatkan alutsista dengan harga yang lebih terjangkau,” kata Dahnil Anzar Simanjuntak, Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, di Twitter awal bulan ini.“Selain itu, karena investasi dilakukan dalam waktu yang relatif singkat, maka dapat dipastikan semua peralatan yang dibeli akan interoperable.”Draf tersebut dilaporkan tidak menyertakan pernyataan tegas tentang peralatan mana yang akan dicari. Namun, beberapa kesepakatan besar baru-baru ini telah dicapai atau diajukan yang kemungkinan akan berperan.Pekan lalu, pembuat kapal Italia Fincantieri mengumumkan telah menandatangani kesepakatan yang tidak diketahui nilainya untuk menjual enam Fregat Multi-Purpose Eropa (FREMM) ke Indonesia, sebuah kapal perang kelas baru yang canggih yang digunakan oleh beberapa militer.Di Prancis, mereka disebut kelas Aquitaine, sementara angkatan laut Italia menyebutnya kelas Bergamini.Angkatan Laut AS juga telah memesan beberapa FREMM yang dimodifikasi untuk digunakan sebagai fregat kelas Constellation, yang dipesan sebanyak 20 unit.Selain itu, Indonesia juga akan membeli dua frigat kelas Maestrale Italia, kapal perang kelas yang lebih tua dan lebih kecil yang berukuran sekitar setengah dari FREMM yang berbobot 6.700 ton, dan yang akan diperoleh Jakarta setelah mereka pensiun dari Angkatan Laut Italia. .Menurut Nikkei Asia, Indonesia juga berencana akan meningkatkan armada kapal selamnya dari empat menjadi 12 setelah kehilangan KRI Nanggala-402, kapal selam diesel-listrik yang dibangun pada tahun 1977 yang tenggelam pada bulan April selama latihan torpedo live-fire di ujung timur. dari Jawa. Semua 53 anggota awak tewas dalam kecelakaan itu.April juga melihat pembukaan KF-21 Boramae, sebuah alternatif asli untuk F-35 yang dikembangkan bersama oleh Indonesia dan Korea Selatan.Meskipun tidak setara dengan jet siluman Lockheed Martin, KF-21 akan memungkinkan Korea Selatan untuk menggantikan jet tempur ekspor AS yang lebih tua, termasuk F-4 Phantom II dan F-5 Tiger era Perang Vietnam.Jakarta memiliki 20% saham dalam program Boramae. Namun, menjelang peluncuran jet, secara luas berspekulasi bahwa karena masalah ekonomi, Prabowo mungkin berusaha untuk menegosiasikan kembali persentase itu ke bawah; penampilannya pada upacara di pabrik Korea Aerospace Industries di Sacheon-si menghilangkan rumor tersebut.Lockheed Martin juga mengatakan bulan lalu bahwa pemerintah AS tidak akan keberatan jika Jakarta ingin membeli versi yang lebih canggih dari pesawat tempur F-16, menawarkan kepada negara Asia Tenggara beberapa varian F-16V “Viper”, yang memiliki radar canggih dan kompatibel dengan sistem senjata yang lebih baru.Pada hari Rabu (16/6), Prabowo menandatangani letter of intent untuk membeli 36 pesawat tempur Rafale dari Dassault dan delapan F-15EX Strike Eagles dari Boeing pada tahun 2024.Menurut South China Morning Post, perhatian utama Jakarta adalah peristiwa di Laut Cina Selatan, di mana beberapa negara telah membuat klaim yang tumpang tindih atas kelompok pulau-pulau kecil yang mungkin mengandung simpanan hidrokarbon di dasar laut sekitarnya.Klaim China adalah yang terbesar, yang dicakup oleh apa yang disebut klaim “Four-Sha” atas rantai Pulau Paracel dan Spratly serta Pulau Pratas dan Beting Scarborough.Sebagian kecil dari klaim ini tumpang tindih dengan Indonesia, tetapi tidak mencakup wilayah, hanya laut, dan belum ada masalah yang muncul.Namun, tahun lalu Jakarta menolak menjadi tuan rumah pesawat mata-mata AS yang digunakan untuk menjelajahi jalur air setiap hari.Pada hari Selasa, para menteri pertahanan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), di mana Indonesia adalah salah satu anggotanya, mengadakan pertemuan virtual di mana mereka membahas, antara lain, bekerja lebih cepat untuk menyelesaikan kode etik untuk Laut China Selatan.Dokumen tersebut akan memberikan kerangka hukum bagi negara-negara untuk menyelesaikan perselisihan mengenai hak pengeboran dan eksplorasi, hak penangkapan ikan, dan akses militer.Pada hari Rabu, ASEAN bertemu dengan delapan mitra dialog - Australia, China, India, Jepang, Selandia Baru, Korea Selatan, Rusia, dan AS - dan India kembali mendesak mereka untuk menyelesaikan kode etik dengan China untuk memastikan semua negara mematuhi dan dilindungi oleh Konvensi PBB 1982 untuk Hukum Laut.Seminggu sebelumnya, para menteri luar negeri China dan ASEAN merilis pernyataan bersama yang berjanji untuk menghindari provokasi di jalur air, dan beberapa hari sebelumnya, para kepala angkatan laut China dan Vietnam sepakat untuk membuat hotline untuk menyelesaikan situasi angkatan laut.Namun, AS tidak membuat kesepakatan seperti itu untuk mengurangi ketegangan.Meskipun tidak memiliki wilayah dalam jarak 1.500 mil dari Laut China Selatan, Angkatan Laut AS telah mengirim kelompok tempur kapal induk lain ke jalur air, dengan USS Ronald Reagan tiba pada hari Selasa.Pemerintahan Biden juga sedang mempertimbangkan pembentukan satuan tugas angkatan laut permanen yang ditugaskan ke wilayah tersebut, yang diduga untuk “melawan China.”[IT/r]