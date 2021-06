Klaim Para Ahli Timur Tengah: Negara-negara Teluk Mungkin Masih Menormalkan Hubungan dengan Tehran Bahkan Dengan Raisi Berkuasa

Tehran with Raisi in power,.jpg

IslamTimes - Terlepas dari kenyataan bahwa Iran akhir pekan lalu memilih seorang konservatif garis keras sebagai presiden, Ebrahim Raisi, negara-negara Teluk Persia masih memiliki kesempatan untuk menormalkan hubungan dengan tetangga mereka, beberapa pakar Timur Tengah mengatakan kepada Reuters.

Sementara presiden Republik Islam mungkin akan berubah, Pemimpin Tertinggi Ayatollah Khamenei masih memiliki keputusan akhir tentang kebijakan negara, kata seorang ahli.Dengan memilih Raisi, Tehran telah mengirimkan "pesan yang jelas" bahwa dia condong ke posisi yang lebih "radikal, konservatif", kata analis politik yang berbasis di UEA Abdulkhaleq Abdulla. Namun, ada batasan untuk pergeseran seperti itu, tambahnya."Namun demikian, Iran tidak dalam posisi untuk menjadi lebih radikal [...] karena kawasan ini menjadi sangat sulit dan sangat berbahaya", kata Abdulkhaleq Abdulla.Tidak mungkin bahwa kebijakan luar negeri Iran, termasuk terhadap kekuatan regional, akan berubah secara drastis, tulis kolumnis Saudi untuk surat kabar Okaz, Khaled al-Suleiman. Dia menjelaskan bahwa meskipun presiden baru bukanlah orang moderat seperti Rouhani, itu hanyalah perubahan wajah, karena orang yang bertanggung jawab sebenarnya, Pemimpin Tertinggi Ayatollah Khamenei, tetap di posisinya.Kesepakatan Nuklir Iran sebagai Pengungkit dalam Pembicaraan TelukTehran telah berupaya memperbaiki hubungan dengan negara-negara Teluk selama beberapa tahun terakhir setelah hubungan terputus secara tiba-tiba dengan Arab Saudi pada 2016, bersama dengan perkembangan serupa dengan kekuatan regional lainnya.Mereka menuduh Iran ikut campur dalam urusan dalam negeri mereka dan menggunakan proxy untuk mengacaukan kawasan. Pembicaraan Saudi-Iran pada bulan April tahun ini dilaporkan sangat terfokus pada dugaan dukungan Iran untuk pemberontak Houthi di Yaman, yang telah melakukan serangan terhadap Riyadh atas operasi militernya terhadap kelompok militan.Namun, kesepakatan nuklir Iran dengan negara-negara Barat, Rusia, dan China yang mungkin menjadi pengaruh yang diupayakan Tehran untuk mendorong pembicaraan dengan kekuatan regional, beberapa ahli menyarankan dalam wawancara dengan Reuters.Persepsi penarikan AS dari kawasan di bawah Presiden Trump dan Biden telah mendorong negara-negara Teluk untuk mengambil pendekatan yang lebih pragmatis terhadap hubungan dengan Iran, seorang analis di Pusat Kebijakan Keamanan Jenewa, Jean-Marc Rickli, menyarankan. Dia menambahkan bahwa dalam situasi ini, kesepakatan nuklir yang dinegosiasikan ulang dengan AS dan penandatangan lainnya mungkin menjadi pengaruh yang diinginkan Teheran."Saudi telah menyadari bahwa mereka tidak dapat lagi mengandalkan Amerika untuk keamanan mereka [...] dan telah melihat bahwa Iran memiliki sarana untuk benar-benar menekan kerajaan melalui serangan langsung dan juga dengan rawa Yaman", kata Rickli .Sebuah negosiasi ulang yang sukses dari kesepakatan nuklir Iran, yang pada dasarnya menjadi tidak berlaku setelah penarikan AS dari perjanjian pada tahun 2018, tidak berada di luar jangkauan Tehran bahkan dengan Raisi yang anti-Barat yang berkuasa.Terlepas dari pendekatan garis kerasnya terhadap hubungan dengan Barat, presiden baru telah menyatakan minatnya agar sanksi terhadap negaranya dicabut dengan cara menandatangani kesepakatan nuklir baru. Ini akan membantunya menyelesaikan kesengsaraan ekonomi Iran dan memenangkan poin politik. Proses tersebut telah dimulai oleh pendahulu Raisi, Presiden Hassan Rouhani, yang delegasinya melaporkan kemajuan tertentu dalam putaran terakhir pembicaraan nuklir di Jenewa. [IT/r]