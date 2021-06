Iran: AS Harus Memberikan Jaminan

Saeed Khatibzadeh, Iranian Foreign Ministry spokesman.jpg

IslamTimes - Iran mengumumkan bahwa “Dia meminta jaminan dari AS selama negosiasi di Wina yang bertujuan untuk membawa kedua negara kembali sejalan dengan kesepakatan nuklir 2015 yang ditinggalkan oleh mantan presiden Donald Trump.”

Berbicara pada konferensi pers mingguan pada hari Senin (21/6), juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Said Khatibzadeh mengatakan mantan pemerintahan AS Donald Trump telah menunjukkan bagaimana AS dapat menolak kesepakatan.“Amerika Serikat pernah menunjukkan pada era Trump bahwa dia dapat dengan angkuh mengabaikan kepentingan negara lain, sehingga Iran menginginkan jaminan dari pemerintahan AS saat ini,” tegasnya.Khatibzadeh lebih lanjut menolak untuk terlibat dalam diskusi tentang apa jaminan ini, mencatat bahwa “itu adalah topik yang sedang dibahas di balik pintu tertutup.”Pembicaraan telah berlangsung di Wina tahun ini untuk memulihkan kesepakatan nuklir 2015 [Rencana Komprehensif Aksi Bersama], yang awalnya ditandatangani pada 2015 antara Iran dan lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB – China, Prancis, Rusia, Inggris, dan AS – ditambah Jerman.Pakta tersebut, yang membatasi ambisi nuklir Iran, secara sepihak ditinggalkan pada 2018 oleh mantan presiden AS Donald Trump, yang memberlakukan sanksi keras terhadap Tehran. [IT/r]