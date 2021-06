Raeisi Menyebutkan Ekonomi dan Nilai-nilai Revolusioner Fokus Pemerintahannya

Iranian President-elect Ebrahim Raeisi holds his first news conference in Tehran.jpg

IslamTimes - Presiden terpilih Ebrahim Raeisi mengadakan konferensi pers pertamanya di Tehran pada 21 Juni 2021 setelah menang telak dalam pemilihan presiden Iran pada Jumat 18 Juni.

Dalam sambutan pembukaannya, Raeisi mengatakan bangsa Iran menyuarakan pesan mereka kepada dunia melalui pemilihan presiden, mencatat bahwa “satu pesan adalah persatuan dan koherensi nasional.”“Pesan bangsa Iran adalah perlunya perubahan situasi ekonomi,” katanya.Pesan bangsa Iran, lanjutnya, adalah perlunya memerangi korupsi, kemiskinan dan diskriminasi, dan dalam satu kata mewujudkan keadilan dalam semua aspek kehidupan rakyat.“Kehadiran orang-orang yang luas dan bermakna ini terjadi terlepas dari situasi dan menghadapi virus corona dan perang psikologis musuh-musuh Iran,” katanya.Raeisi mengatakan pesan bangsa Iran adalah desakan nilai-nilai Revolusi Islam yang mulia dan ketabahan di jalan almarhum pendiri Revolusi, Imam Khomeini, dan para martir, terutama Jenderal Qassem Soleimani, yang dibunuh pada Januari 2020 oleh Amerika Serikat.Dia mengatakan kampanye “tekanan maksimum” Amerika Serikat terhadap Iran telah gagal membuat bangsa Iran bertekuk lutut.Pemerintahnya, kata Raeisi, tidak akan melanjutkan pembicaraan atrisi dengan kekuatan dunia dengan tujuan membawa Amerika Serikat kembali mematuhi perjanjian nuklir 2015, yang ditinggalkan Washington pada 2018 di bawah mantan Presiden AS Donald Trump.Raeisi mengatakan AS harus menghapus sanksi dengan cara yang dapat diverifikasi agar Tehran membalikkan langkah-langkah nuklir yang diambilnya sebagai tanggapan atas penarikan AS dari kesepakatan nuklir.Dia mengatakan tim perunding saat ini yang terlibat dalam pembicaraan yang sedang berlangsung di ibukota Austria, Wina, akan terus mengadakan negosiasi saat transisi ke pemerintahan baru berlangsung.Raeisi mendesak AS untuk kembali ke komitmennya di bawah kesepakatan nuklir, yang dikenal dengan akronimnya sebagai JCPOA, mencatat bahwa rakyat Iran telah menunjukkan perlawanan dan ketekunan dalam menghadapi kampanye tekanan maksimum, termasuk sanksi ekonomi keras yang menargetkan mata pencaharian rakyat. .“Kebijakan luar negeri pemerintahan kami tidak akan dimulai dari JCPOA dan juga tidak akan dibatasi pada JCPOA,” katanya, menekankan bahwa dia bermaksud untuk mengembangkan hubungan yang konstruktif dan seimbang dengan semua negara.Raeisi mengatakan setiap negosiasi yang mengamankan kepentingan nasional Iran akan didukung oleh pemerintahannya, tetapi “kami tidak akan mengikat situasi ekonomi dan [mata pencaharian] orang-orang dengan negosiasi ini dan kami tidak akan mengizinkan pembicaraan demi pembicaraan.”Di tempat lain dalam sambutannya, Raeisi berjanji untuk mengembalikan kepercayaan publik yang hilang pada pemerintah Iran, dengan mengatakan dia berharap masyarakat akan merasa bahwa pemerintahannya adalah pemerintahan yang membawa harapan dan membangun kepercayaan.Presiden terpilih berjanji bahwa pemerintahannya tidak akan terbatas pada partai atau kelompok politik tertentu, berjanji bahwa ia akan terbuka untuk setiap manajer pemerintahan yang adalah seorang patriot dan ingin melayani rakyat dan Revolusi Islam."Siapa pun yang jantungnya berdetak untuk rakyat dan Revolusi akan menjadi mitra kami di mana pun di negara ini," tambahnya. [IT/r]