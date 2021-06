AS Sita Domain Situs Iran

Bunyi pesan di situs presstv.com (PressTV).

Islam Times - Sebuah pesan serupa muncul di serangkaian situs web Iran yang mengatakan bahwa domain mereka telah "disita oleh Pemerintah Amerika Serikat."

Pemberitahuan itu, yang muncul Selasa malam di situs web jaringan berita televisi berbahasa Inggris Press TV serta sejumlah saluran berita Iran dan regional lainnya, mengutip undang-undang sanksi AS untuk penyitaan dan disertai dengan meterai Biro Federal Investigasi (FBI) dan Departemen Perdagangan AS."Domain presstv.com telah disita oleh Pemerintah Amerika Serikat sesuai dengan surat perintah penyitaan ... sebagai bagian dari tindakan penegakan hukum oleh Biro Industri dan Keamanan, Kantor Penegakan Ekspor dan Biro Investigasi Federal," bunyi pesan.Situs web jaringan berita televisi Al Alam berbahasa Arab Iran, saluran TV al-Masirah Yaman, dan jaringan televisi Lualua Bahrain juga termasuk di antara outlet yang ditargetkan.Pemerintah AS belum secara resmi mengomentari masalah ini, tetapi beberapa laporan mengatakan bahwa situs web tersebut mungkin telah diretas.Press TV telah mengumumkan bahwa situs webnya akan tersedia di domain .ir.Selama beberapa tahun terakhir, Amerika Serikat telah beberapa kali mengambil tindakan serupa terhadap media Iran.Raksasa teknologi AS Google telah berulang kali menggunakan Press TV lebih dari outlet Iran lainnya mengingat luasnya pemirsa dan pembacanya.Pada bulan Maret, Google untuk ketujuh kalinya memblokir akses jaringan berita berbahasa Inggris ke akun YouTube resminya tanpa pemberitahuan sebelumnya, dengan alasan "pelanggaran pedoman komunitas."Raksasa media sosial yang berbasis di AS Facebook juga memberi tahu Press TV pada bulan yang sama bahwa akunnya telah ditutup karena apa yang diklaim sebagai kegagalan saluran berita Iran untuk "mengikuti Standar Komunitas kami." Halaman itu diaktifkan kembali beberapa hari kemudian.Jaringan berita berbahasa Inggris yang berbasis di Tehran telah berulang kali menjadi korban penyensoran di berbagai bidang, termasuk Twitter dan Instagram selain Google dan layanannya.[IT/AR]