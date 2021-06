Serangan Roket Baru-baru Ini Menyebabkan Kerusakan Parah Pada Pangkalan AS Di Suriah

IslamTimes- Gambar satelit yang dibagikan oleh akun Twitter Aurora Intel pada tanggal 29 Juni menyoroti beberapa kerusakan yang disebabkan oleh serangan itu. Gambar tersebut mengkonfirmasi bahwa beberapa roket telah mendarat di pangkalan, yang terletak di kompleks Green Village di dalam ladang minyak, South Front melaporkan.

Serangan roket 28 Juni di timur laut Suriah yang menargetkan pangkalan militer AS di ladang minyak al-Omar dilaporkan mengakibatkan beberapa kerusakan material yang serius.Gambar satelit yang dibagikan oleh akun Twitter Aurora Intel pada tanggal 29 Juni menyoroti beberapa kerusakan yang disebabkan oleh serangan itu. Gambar tersebut mengkonfirmasi bahwa beberapa roket telah mendarat di pangkalan, yang terletak di kompleks Green Village di dalam ladang minyak, South Front melaporkan.Gantungan penyimpanan utama pangkalan dan kolam motor rusak parah. Kerusakan struktural dan tanda hangus dapat dilihat pada gambar satelit.Dalam sebuah pernyataan baru-baru ini, Kolonel Wayne Marotto, juru bicara koalisi pimpinan AS, mengungkapkan bahwa roket 31.222 mm digunakan dalam serangan di pangkalan ladang minyak al-Omar.Serangan roket itu terjadi di provinsi timur Suriah Dayr al-Zawr pada hari Senin, Reuters melaporkan mengutip "sumber" di provinsi tersebut. Laporan itu menyebutkan lokasi persis insiden itu sebagai kedekatan ladang minyak Omar Suriah, yang dikendalikan oleh kelompok militan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang didukung AS.Serangan itu terjadi kurang dari 24 jam setelah serangan udara yang diperintahkan oleh Presiden AS Joe Biden menargetkan fasilitas yang dilaporkan milik kelompok perlawanan Irak di kedua sisi perbatasan bersama Irak dan Suriah.(IT/TGM)