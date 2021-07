Saudi 'Khawatir' dengan Aktivitas Nuklir Iran Setelah Tehran Mengatakan Riyadh Mungkin Memiliki Rencana Nuklir Rahasia

Saudis ‘Secret Nuke Plans.jpg

IslamTimes - Arab Saudi telah menyatakan keprihatinan atas kegiatan pengayaan Iran, dengan seorang pejabat menyarankan bahwa program nuklir Republik Islam menimbulkan ancaman bagi keamanan regional.

Saingan regional lama Iran dan Arab Saudi telah mencari pemulihan hubungan dalam beberapa tahun terakhir setelah beberapa dekade ketegangan yang berakar pada agama dan kebijakan luar negeri. Awal pekan ini, seorang juru bicara pemerintah Iran melaporkan “kemajuan yang baik” dalam pembicaraan baru-baru ini dengan para pejabat Saudi, tetapi mengakui bahwa “dalam beberapa kasus, perselisihan” mungkin “membutuhkan waktu untuk diselesaikan.”"[Riyadh] sangat prihatin dengan peningkatan laju aktivitas nuklir Iran dan pengembangan kemampuan ... yang tidak konsisten dengan tujuan damai," kata seorang pejabat kementerian luar negeri Saudi yang tidak disebutkan namanya kepada Reuters, Jumat (9/7).Pejabat tersebut menyebutkan bahwa Arab Saudi menganggap rencana Iran untuk memproduksi 60 persen uranium murni yang diperkaya dan 20 persen logam uranium kemurnian 20 persen untuk menimbulkan "ancaman yang meningkat" bagi rezim non-proliferasi, dan untuk menghambat upaya untuk mencapai "kesepakatan nuklir komprehensif yang menjamin keamanan dan stabilitas regional dan global. ”Komentar pejabat tersebut mengikuti pernyataan Kamis (8/7) oleh Kazem Gharibabadi, duta besar Iran untuk Badan Energi Atom Internasional (IAEA) di Wina, di mana dia meminta pengawas nuklir internasional untuk melihat kegiatan nuklir Arab Saudi.“Untuk Kerajaan Arab Saudi, IAEA tidak diberikan otoritas verifikasi minimum yang diperlukan. Kegagalan untuk menerapkan perlindungan dengan membatalkan [protokol jumlah kecil], dapat memungkinkan mereka menyembunyikan aktivitas nuklir tertentu tanpa tunduk pada inspeksi IAEA, ”tweet Gharibabadi.Iran memberi tahu IAEA tentang rencana untuk memproduksi logam uranium yang diperkaya untuk reaktor penelitian di Teheran minggu ini, dengan Gharibabadi menunjukkan bahwa langkah itu akan secara substansial meningkatkan kemampuan Iran untuk memproduksi radio-farmasi, dan “menjadikan Republik Islam Iran salah satu negara terkemuka. di bidang teknologi nuklir.”Amerika Serikat dan sekutunya Inggris, Prancis dan Jerman telah menyatakan keprihatinan atas rencana produksi logam uranium Iran, menunjukkan bahwa zat tersebut memiliki potensi aplikasi militer.Tehran telah menepis kekhawatiran ini, bagaimanapun, menunjukkan bahwa logam uranium adalah komponen untuk produksi silisida, bahan bakar nuklir canggih, dan mengingat bahwa itu tetap tidak terikat oleh ketentuan Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA) kesepakatan nuklir setelah Washington keputusan sepihak untuk menarik diri dari perjanjian pada tahun 2018.Persyaratan perjanjian termasuk komitmen untuk memberikan bantuan kepada Iran untuk meningkatkan kualitas industri radiofarmasi, tetapi penandatangan yang tersisa untuk kesepakatan telah gagal memenuhi komitmen ini setelah penarikan AS dari perjanjian itu.Para pejabat AS telah berulang kali meyakinkan bahwa masyarakat internasional bahwa Washington “tidak akan pernah” membiarkan Arab Saudi menjadi negara senjata nuklir, menunjukkan perkembangan seperti itu akan mengancam keamanan Israel, satu-satunya negara di Timur Tengah yang diduga memiliki senjata nuklir.Riyadh memulai pembangunan reaktor riset pertamanya di Kota King Abdulaziz untuk Sains dan Teknologi pada tahun 2020, dan membangun fasilitas untuk ekstraksi kue kuning uranium dari bijih uranium di kota terpencil di barat laut negara itu pada tahun yang sama. Pada bulan September 2020, media Inggris melaporkan bahwa sheikdom mungkin telah mengumpulkan cukup bijih uranium untuk menghasilkan bahan bakar nuklir, dan bahwa ahli geologi telah menemukan deposit bijih uranium di tiga lokasi terpisah di seluruh negeri.Dalam perkembangan terkait, media AS telah melaporkan bahwa badan-badan intelijen telah melihat apa yang tampaknya menjadi situs nuklir yang tidak diumumkan di dekat kota al-Uyaynah Saudi.Arab Saudi adalah penandatangan Perjanjian Non-Proliferasi, dan belum menyatakan secara terbuka ambisi untuk membangun senjata nuklir. Namun, pada 2018, Menteri Luar Negeri Saudi Adel al-Jubeir mengatakan kepada wartawan bahwa jika Iran diizinkan membangun nuklir, Riyadh akan “melakukan segala yang kami bisa untuk melakukan hal yang sama.”Tehran telah lama mengatakan bahwa mereka tidak memiliki rencana untuk melakukan nuklir, dengan program nuklirnya sangat terbatas pada kegiatan komersial damai dan sesuai dengan hukum internasional.Negara tersebut menolak senjata pemusnah massal pada 1980-an, ketika, selama Perang Iran-Irak tahun 1980-1988, negara itu menahan diri dari menggunakan persediaan senjata kimianya untuk membalas serangan kimia Irak terhadap tentara dan kota-kotanya. Iran kemudian menghancurkan senjata-senjata ini sebelum menandatangani Konvensi Senjata Kimia pada pertengahan 1990-an.Komentar Gharibabadi tentang potensi kegiatan nuklir Arab Saudi bukan pertama kalinya diplomat Iran mengkritik tetangga Iran dan masyarakat internasional atas dugaan standar ganda mereka terkait dengan masalah nuklir.Pada bulan Maret, Gharibabadi bertanya mengapa IAEA tampaknya memberikan perlakuan istimewa kepada Zionis Israel meskipun statusnya sebagai non-penandatangan NPT, dan mengapa badan tersebut menolak untuk menempatkan fasilitas dan kegiatan nuklir negara itu di bawah rezim perlindungan IAEA meskipun status mereka dicurigai sebagai sebuah negara nuklir.Tel Aviv tidak membenarkan atau menyangkal memiliki senjata nuklir. Namun, diyakini memiliki persenjataan nuklir antara 80 dan 400 hulu ledak, serta berbagai sistem pengiriman canggih termasuk rudal yang diluncurkan dari darat, udara, dan kapal selam. [IT/r]