Kepala NATO Mendukung Penarikan Biden Afghanistan, Mengatakan 'Lebih Mudah Memulai Operasi Militer Daripada Mengakhirinya'

Jens Stoltenberg, NATO Secretary-General

IslamTimes - Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg telah menolak kritik bahwa sekutu Eropa tidak diajak berkonsultasi sebelum penarikan tiba-tiba AS dari Afghanistan, yang telah dikecam oleh para kritikus sebagai "kesalahan besar dalam sejarah".

NATO memberikan persetujuan dengan suara bulat untuk penarikan sejauh April, kata Stoltenberg dalam wawancara luas di markas aliansi pada hari Kamis (9/11), dikutip oleh The New York Times.“Anda melihat suara yang berbeda di Eropa, dan beberapa berbicara tentang kurangnya konsultasi, tetapi saya hadir dalam pertemuan itu.Tentu saja Amerika Serikat berkonsultasi dengan sekutu Eropa, tetapi pada akhirnya, setiap negara harus membuat keputusan sendiri untuk mengerahkan pasukan,” kata Stoltenberg.Dia mengakui bahwa begitu Amerika Serikat memilih penarikan, “sulit bagi sekutu lain untuk melanjutkan tanpa Amerika Serikat. Itu bukan pilihan yang realistis.”Pada Februari 2020, Presiden Donald Trump saat itu telah menandatangani kesepakatan bilateral dengan Taliban di Doha, Qatar, yang mengikat AS untuk menarik pasukan dari Afghanistan pada Mei 2021.Kesepakatan itu mewajibkan kelompok Taliban untuk mengambil langkah-langkah untuk mencegah kelompok-kelompok termasuk Al -Qaeda dari mengancam keamanan AS dan sekutunya.“Masalahnya adalah bahwa Taliban tidak ingin bernegosiasi jika pemerintah di Kabul adalah bagian dari negosiasi itu… Kami semua sadar bahwa ini adalah keputusan yang sulit dan kami dihadapkan pada dilema yang sulit,” kata Stoltenberg.Dia menambahkan bahwa opsi pada saat itu adalah, “mengancam untuk pergi dan mengambil risiko Taliban kembali, atau tetap tinggal, tetapi kemudian dengan lebih banyak pertempuran dan lebih banyak korban.”Mungkin kecepatan Taliban untuk menggulingkan pemerintah yang didukung Barat tidak diantisipasi, tetapi semua orang memahami risiko penarikan, menurut Stoltenberg.Sekjen NATO membela keputusan Biden tentang penarikan cepat dan evakuasi kacau berikutnya dari Kabul setelah Taliban merebut ibu kota pada 15 Agustus.Menurut sekretaris jenderal NATO, penyebab memburuknya situasi di Asia Selatan dengan cepat. negara berbaring dengan pemerintah Afghanistan.“Apa yang kami lihat adalah runtuhnya kepemimpinan politik dan militer, dan itu memicu runtuhnya seluruh pertahanan melawan Taliban.”[IT/r]