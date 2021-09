Serangan Drone Menargetkan Bandara Internasional Erbil yang Menampung Pasukan Koalisi Pimpinan AS, Beberapa Ledakan Dilaporkan

Erbil International Airport.jpg

IslamTimes - Rekaman dari saksi telah menangkap beberapa ledakan di Bandara Internasional Erbil di wilayah Kurdistan Irak.

Ledakan itu tampaknya berasal dari serangan pesawat tak berawak yang menargetkan bandara, yang digunakan oleh koalisi pimpinan AS.Sistem pertahanan rudal dikerahkan untuk mengusir serangan itu, kata seorang sumber dari pasukan koalisi kepada media.Tidak jelas apakah drone yang menargetkan bandara berdampak, kata sumber itu, mencatat bahwa penyelidikan atas insiden tersebut masih berlangsung.Setidaknya enam ledakan terdengar di sekitar bandara, lapor Reuters, mengutip saksi.Lawk Ghafuri, kepala hubungan media luar negeri Kurdistan, membenarkan bahwa bandara itu diserang “dengan pesawat tak berawak,” menolak laporan korban atau kerusakan sebagai salah.Ghafuri mengatakan ledakan itu "jauh dari terminal dan wilayah Bandara Internasional Erbil."Pejabat itu juga menepis laporan bahwa serangan itu memaksa bandara ditutup, menyebut mereka "berita palsu."Rekaman dari tanah telah menyebar di media sosial, konon menunjukkan sirene peringatan berbunyi di pangkalan militer yang menampung pasukan AS.Laporan awal yang dibawa oleh layanan kontraterorisme Kurdistan mengklaim bandara itu diserang roket.Hub udara telah menghadapi beberapa serangan tahun ini, dan pejabat AS telah menorehkan agresi ke kelompok-kelompok milisi yang menargetkan anggota layanan AS yang masih tersisa di negara itu.Serangan itu terjadi saat AS menandai peringatan 20 tahun serangan teroris 9/11 yang menewaskan hampir 3.000 orang, dan yang digunakan pemerintahan George W.Bush sebagai dalih untuk menyerang Afghanistan yang dikuasai Taliban pada 2001.[IT/r]