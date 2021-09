Media Negara: Korea Utara 'Berhasil' Uji Rudal Jelajah Jarak Jauh Baru

North Korea, launched new missile.jpg

IslamTimes - Mengungkapkan Uji coba itu terjadi pada Sabtu dan Minggu (11-12/9) dan mengikuti penelitian selama dua tahun, menurut Yonhap, mengutip Kantor Berita Pusat Korea.

Korea Utara berhasil melakukan uji tembak rudal jelajah jarak jauh tipe baru selama akhir pekan, Yonhap melaporkan Minggu (12/9), mengutip KCNA."Pengembangan rudal jelajah jarak jauh, senjata strategis yang sangat penting [...] telah didorong maju sesuai dengan proses pengembangan sistem senjata yang ilmiah dan andal selama dua tahun terakhir," kata KCNA.Menurut laporan itu, tes tersebut termasuk memeriksa daya dorong tanah mesin, "berbagai tes penerbangan", tes kontrol dan panduan, bersama dengan evaluasi kekuatan hulu ledak.Pembacaan acara menunjukkan bahwa rudal jelajah dilaporkan terbang sekitar 1.500 kilometer sebelum mencapai target yang dimaksudkan.Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un diyakini tidak hadir selama tes tersebut.Setelah uji tembak, Komando Indo-Pasifik AS (USINDOPACOM) mengeluarkan pernyataan yang mengungkapkan bahwa mereka mengetahui peluncuran rudal jelajah dan mengatakan bahwa konsultasi dengan sekutu sedang berlangsung sehubungan dengan masalah tersebut."Kegiatan ini menyoroti fokus berkelanjutan DPRK dalam mengembangkan program militernya dan ancaman yang ditimbulkan terhadap tetangganya dan masyarakat internasional", kata USINDOPACOM."Komitmen AS untuk pertahanan Republik Korea dan Jepang tetap kuat."Uji coba rudal itu mengikuti parade militer yang diadakan di Korea Utara awal pekan ini dalam perayaan ulang tahun ke-73 yayasan negara itu, yang menampilkan unit paramiliter mekanis, peluncur roket, dan senjata anti-tank.Menurut KCNA, tidak ada senjata nuklir atau rudal balistik yang diperlihatkan di parade tersebut.Perkembangan terakhir terjadi hampir sebulan setelah laporan PBB yang bocor merinci bahwa Korea Utara bermaksud menghabiskan enam bulan pertama tahun 2021 untuk mengembangkan program rudal nuklir dan balistiknya.Mengutip dokumen PBB, Reuters melaporkan bahwa pejabat Korea Utara sedang mencari untuk mendapatkan "materi dan teknologi untuk program-program ini di luar negeri," terlepas dari "perburuan ekonomi yang memburuk di negara itu."Sebelum peluncuran akhir pekan, uji coba rudal terbaru Korea Utara dilakukan pada akhir Maret, sebagai bagian dari apa yang dilihat banyak orang sebagai tindakan Pyongyang atas keputusan AS untuk melanjutkan latihan militer bersama pejabat Korea Selatan, yang pertama diluncurkan di bawah pemerintahan Biden.[IT/r]