Gantz: Israel Dapat Menerima Kembali ke JCPOA jika AS Memiliki 'Rencana B' untuk Program Nuklir Iran

Benny Gantz-Israeli Defense Minister

IslamTimes – Zionis Israel telah berulang kali mengklaim selama bertahun-tahun bahwa Iran hampir menyelesaikan senjata nuklir, mengatakan bahwa senjata semacam itu akan menimbulkan ancaman bagi negara dan mengancam akan mengambil tindakan militer untuk menghentikannya.

Terlepas dari klaim mereka, Iran masih tidak memiliki senjata semacam itu dan telah berjanji akan menggunakannya bersama dengan senjata pemusnah massal lainnya.Menteri Luar Negeri Israel Benny Gantz baru-baru ini mengatakan kepada Foreign Policy bahwa Zionis Israel bersedia menerima kembalinya Iran ke kesepakatan nuklir 2015 jika pemerintahan Biden menunjukkan bahwa pihaknya memiliki “Rencana B yang dipimpin AS yang layak” jika negosiasi gagal.Yerusalem sebelumnya menentang pembicaraan tentang pemulihan kesepakatan, yang disebutnya sebagai "kesalahan bersejarah" sejak pertama kali ditandatangani.“Pendekatan AS saat ini untuk mengembalikan program nuklir Iran ke dalam kotak, saya akan menerimanya,” kata Gantz kepada publikasi yang berbasis di Washington, DC dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada hari Selasa mengacu pada pembicaraan yang sedang berlangsung untuk menghidupkan kembali Rencana Komprehensif Bersama. Aksi (JCPOA).Namun, dia menambahkan bahwa dia ingin melihat "rencana B yang dipimpin AS yang layak" yang mencakup sanksi ekonomi jika negosiasi gagal.Dia juga membuat referensi miring terhadap ancaman berulang Zionis Israel untuk melakukan serangan militer sepihak terhadap fasilitas nuklir Iran, yang dia sebut "rencana C."“Israel tidak memiliki kemampuan untuk memimpin rencana B yang nyata, kami tidak dapat menyusun rezim sanksi ekonomi internasional. Ini harus dipimpin oleh AS," kata Gantz kepada majalah itu, seraya menambahkan bahwa "Iran harus takut bahwa AS dan mitranya serius."Iran telah berada di bawah sanksi ekonomi “tekanan maksimum” yang diberlakukan oleh pemerintahan Trump, yang mengklaim pada 2018 bahwa Iran secara diam-diam melanggar kesepakatan 2015, yang menyebabkan Presiden AS Donald Trump secara sepihak menarik AS keluar darinya.Kesepakatan itu telah menghapus sanksi dengan imbalan Iran menerima pembatasan ketat pada kemurnian uranium yang dimurnikan dan berat maksimum logam radioaktif yang dapat disimpannya.[IT/r]