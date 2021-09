Laporan: Ilmuwan Nuklir Iran Dibunuh oleh Robot Bersenjata dalam Operasi yang Direncanakan Lama

Mohsen Fakhrizadeh, Iran nuclear scientist was assassinated.jpg

IslamTimes - Ilmuwan nuklir Iran Mohsen Fakhrizadeh dibunuh oleh senapan mesin robot yang dilengkapi dengan kecerdasan buatan dan banyak kamera dan mampu menembakkan 600 tembakan per menit, The New York Times melaporkan pada hari Sabtu (18/9).

Ilmuwan, yang dianggap sebagai pendiri program nuklir Iran, dibunuh di dekat Tehran pada 27 November 2020. Meskipun tidak ada negara atau organisasi yang secara resmi mengklaim bertanggung jawab atas pembunuhannya, mantan kepala Mossad Yossi Cohen musim panas ini mengisyaratkan keterlibatan Tel Aviv.Menurut laporan itu, ilmuwan itu tewas dalam penyergapan oleh penembak jitu Mossad yang beroperasi dari lokasi tak dikenal di jarak jauh menggunakan teknologi satelit.Peluru-peluru itu ditembakkan dari senapan mesin di sebuah truk pickup yang dilengkapi kamera yang diposisikan untuk mobilnya lewat di dekatnya.Rincian yang baru muncul tentang pembunuhan itu bertentangan dengan laporan di media pada hari-hari setelah insiden mematikan itu.Awalnya, setelah pembunuhan itu, outlet berita mengedarkan versi yang mengklaim bahwa pembunuhan itu dilakukan oleh regu pembunuh besar, dan 'saksi' tak dikenal atas pembunuhan itu menuduh bahwa mereka telah mendengar baku tembak dengan kekerasan di daerah itu.NYT, bagaimanapun, mengklaim bahwa robot yang dipersenjatai digunakan untuk mengeksekusi Fakrhizadeh, yang dilaporkan dikembangkan menggunakan kecerdasan buatan.Penggunaan AI menyebabkan jeda 1,6 detik antara lokasi pembunuhan dan penembak jitu, serta pergerakan yang disebabkan oleh peluru yang ditembakkan dan pergerakan mobil Fakhrizadeh.Penggunaan teknologi yang dipersenjatai berarti bahwa operator dapat mencapai target yang diinginkan sambil meninggalkan istri Fakhrizadeh, di kursi penumpang di sebelahnya, tanpa cedera.Mobil pengintai kedua yang disamarkan ditempatkan sebelumnya di sepanjang rute, di dekat tempat mobil Fakhrizadeh akan memutar balik untuk berbelok ke jalan menuju kediaman negaranya di Absard, sebelah timur Tehran.Menurut laporan itu, kamera pada kendaraan bersenjata mengidentifikasi Fakhrizadeh dan menunjukkan lokasinya di dalam kendaraan, di kursi pengemudi di samping istrinya, dan mengirimkan data ini kembali ke operator.Dalam satu menit setelah tembakan pertama, pembunuhan itu selesai. Operator menembakkan 15 tembakan ke ilmuwan, yang meninggal dalam pelukan istrinya, menurut laporan.Rencana Tel Aviv untuk membunuh Fakhrizadeh telah berjalan selama bertahun-tahun, dengan banyak rencana sebelumnya dipertimbangkan berdasarkan asumsi Zionis Israel yang tidak terbukti bahwa ia memimpin perlombaan senjata nuklir di Iran, menurut NYT.Karena kemungkinan Presiden AS saat itu Donald Trump tidak akan terpilih kembali, strategi menjadi lebih agresif, karena agen mata-mata Israel percaya Presiden AS Joe Biden akan kembali ke Kesepakatan Nuklir Iran.Outlet tersebut menyatakan bahwa jika Zionis Israel ingin membunuh seorang pejabat tinggi Iran, sebuah tindakan yang dapat memulai perang lain, itu membutuhkan persetujuan dan perlindungan AS, mengingat Trump dan kemudian PM Zonis Israel Netanyahu secara terbuka berbagi pandangan yang sama tentang Iran.“Itu berarti bertindak sebelum Biden dapat menjabat. Dalam skenario terbaik Netanyahu, pembunuhan itu akan menggagalkan setiap peluang untuk menghidupkan kembali perjanjian nuklir bahkan jika Biden menang,” surat kabar itu menekankan.Menurut laporan tersebut, senjata tersebut, berdasarkan senapan mesin FN MAG dan dipasang pada peralatan robot, beratnya sekitar 900 kg ketika telah selesai sepenuhnya, dan harus dibongkar dan diangkut berkeping-keping sebelum dipasang kembali di dekat lokasi pembunuhan dan ditempatkan di sebuah truk pickup Zamyad.Kendaraan itu dilaporkan dikemas dengan kamera untuk pengamatan target, membidik, dan bahan peledak untuk menghancurkan barang bukti.Lampu hijau untuk pembunuhan itu diberikan kepada kru senjata saat fajar di hari yang sama. Fakhrizadeh diduga diperingatkan oleh dinas khusus tentang upaya pembunuhan yang akan datang, dan diminta untuk tidak bepergian.Tetapi ilmuwan itu dilaporkan menolak, dengan alasan keinginannya untuk mengadakan kelas di Universitas Tehran pada hari berikutnya.Outlet tersebut mengklaim bahwa para pembunuh menyusup ke lingkaran dalam ilmuwan, sehingga memungkinkan untuk memprediksi rute dan waktu perjalanan Fakhrizadeh.Segera setelah pembunuhan itu, pickup Zamyad biru dilaporkan meledak, tetapi tidak seperti yang direncanakan, karena senjatanya terpisah dari mobil, yang memungkinkan Tehran untuk merekonstruksi peristiwa tersebut.Iran telah diguncang oleh serangkaian serangan tingkat tinggi dalam beberapa bulan terakhir, yang selain membunuh pejabat dan menghancurkan fasilitas nuklir, telah mengungkapkan jaringan luas kaki tangan Israel di Iran.[IT/r]