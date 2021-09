Pasukan AS Memulai Gerakan Yang Meragukan Di Perbatasan Irak-Suriah

IslamTimes- Seorang komentator politik Lebanon Hadi Ghabisi mengatakan pada hari Minggu, menurut Al-Ahd, bahwa pasukan AS telah memulai gerakan di perbatasan Suriah-Irak baru-baru ini.

Sumber-sumber lokal mengatakan bahwa pasukan AS baru-baru ini memiliki gerakan mencurigakan di daerah-daerah di perbatasan antara Suriah dan Irak.Seorang komentator politik Lebanon Hadi Ghabisi mengatakan pada hari Minggu, menurut Al-Ahd, bahwa pasukan AS telah memulai gerakan di perbatasan Suriah-Irak baru-baru ini.Dia mengatakan gerakan pasukan AS tampak mencurigakan dan menimbulkan pertanyaan tentang kemungkinan tujuan mereka.Ghabisi memperingatkan terhadap gerakan-gerakan itu, dengan mengatakan bahwa mereka mungkin bertujuan untuk membantu para teroris di daerah perbatasan untuk membahayakan keamanan Irak.Sementara itu, seorang analis Irak Sabah al-Akili mengatakan bahwa operasi baru-baru ini oleh pasukan AS di perbatasan Irak dengan Suriah terhadap pasukan Hash Al-Shaabi (PMU) adalah bagian dari plot yang dirancang oleh AS dan rezim Israel. untuk membantu teroris menyusup ke wilayah Irak dari Suriah.(IT/TGM)