Departemen Keuangan AS Bisa Kehabisan Uang Tunai pada Pertengahan Oktober, Think Tank Memperingatkan Saat Penutupan Pemerintah Mendekati

IslamTimes - Pada hari Senin (26/9), Senat Republik berencana untuk memblokir RUU utama untuk menaikkan plafon utang AS, sebuah skenario yang dapat mengakibatkan penutupan pemerintah awal bulan depan.

Pemerintah AS mungkin menghadapi "Tanggal X" pada kuartal pertama Oktober, ketika Departemen Keuangan diharapkan "kehabisan uang tunai" untuk membayar tagihannya, sebuah analisis baru mengklaim.Menurut perkiraan oleh lembaga pemikir nirlaba Bipartisan Policy Center (BPC) yang berbasis di Washington, jika pembuat kebijakan AS “tidak bertindak berdasarkan batas utang, Departemen Keuangan kemungkinan besar akan memiliki uang tunai yang tidak cukup untuk memenuhi semua kewajiban keuangannya antara 15 Oktober. dan 4 November”.“Setelah kehabisan uang tunai, Treasury tidak akan dapat memenuhi sekitar 40% dari semua pembayaran yang jatuh tempo dalam beberapa minggu berikutnya. Bagaimana Treasury akan beroperasi dalam lingkungan tidak jelas seperti itu . Prioritas dan pembayaran tertunda adalah dua kemungkinan, tetapi ada ketidakpastian substansial tentang mengoperasionalkannya”, analisis tersebut berpendapat.Dalam nada ini, BPC mendesak pembuat kebijakan "untuk bertindak dalam beberapa minggu mendatang jika mereka bermaksud untuk memastikan bahwa semua kewajiban pemerintah AS dibayar penuh dan tepat waktu". [IT/r]