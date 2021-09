Karbala Menampung Lebih dari 14 Juta Peziarah Arbain

Holy Karbala hosts over 14 million Arbaeen pilgrims.jpg

IslamTimes - Jumlah peziarah Arbain, yang telah berbondong-bondong ke Kota Suci Karbala di Irak, sejauh ini telah melampaui 14 juta, menurut Wakil Gubernur Jassem Al-Fatlawi.

Al-Fatlawi mengatakan bahwa kamera telah diposisikan di pintu masuk dan keluar Kota Karbala untuk menentukan jumlah jamaah dengan cara yang seakurat mungkin.Wakil Gubernur juga menyoroti layanan medis, keamanan dan organisasi yang diberikan oleh pihak berwenang dan penduduk setempat kepada para peziarah, mencatat bahwa perluasan jalan utama ke Karbala Suci telah berkontribusi pada kelancaran pergerakan para pengunjung.Di Lebanon, Makam Sayyid Khawla di kota Baalbek menampung sejumlah besar peziarah yang mengunjunginya untuk menandai Arbain.Arbain Imam Husein (SAW) adalah hari ke-20 Safar dalam penanggalan Hijriah dan peringatan 40 hari setelah Pertempuran Karbala ketika Imam Husein (as) dan para sahabatnya syahid pada Hari Asyura, (10 Muharram) 61 H/10 Oktober 680).Dilaporkan bahwa Tawanan Pertempuran Karbala datang mengunjungi Imam Husein di Karbala pada tanggal 20 Safar, 61/November 19, 680) sekembalinya mereka dari Suriah ke Medina.Dalam sebuah hadits dari Imam Al-Hasan Al-‘Askari (as), ziyarah Arbain termasuk di antara tanda orang beriman.Prosesi Arbain adalah pawai besar Syiah di Irak dari berbagai bagian negara menuju Karbala untuk mengunjungi makam suci Imam Hussein.Jutaan orang berpartisipasi dalam prosesi tahunan ini. Namun, peziarah dari luar negeri sebagian besar dilarang memasuki Irak selama lebih dari setahun, bahkan ketika negara itu mulai membuka kembali dan melonggarkan pembatasan perjalanan yang dibawa untuk menghentikan penyebaran Covid-19.Tahun ini, pelancong luar negeri harus memasuki Irak melalui bandara dan harus menunjukkan tes Covid negatif yang diambil dalam waktu tiga hari setelah kedatangan mereka. [IT/r]