Pukulan Telak bagi CIA: Keamanan Irak Tangkap 25 Teroris ISIS

Teroris ISIS ditangkap (SyriaNews).

Islm Ties - Pasukan keamanan Irak menangkap 25 teroris ISIS di beberapa provinsi, sebuah pukulan telak terhadap destabilisasi dan terorisme yang disponsori oleh CIA dan afiliasinya.

Pasukan Dinas Keamanan Nasional Irak berhasil menangkap 25 teroris dalam operasi keamanan yang berlangsung beberapa hari di Niniwe, Dajleh (Tigris), Jazira, dan Salah al-Din, pukulan telak terhadap destabilisasi dan terorisme yang disponsori oleh CIA dan afiliasinya.Syria News melaporkan mereka yang tertangkap mengaku sebagai anggota organisasi teroris dan telah melakukan sejumlah kejahatan terhadap warga sipil dan pasukan Irak.Mereka kemudian dirujuk ke otoritas hukum yang berwenang untuk untuk ditindak secara adi.Keeamanan Irak berkoordinasi dengan PMU Irak telah mengintensifkan operasi kontra-terorisme. Pasukan gabungan Unit Mobilisasi Populer dan pasukan keamanan Irak melakukan operasi keamanan pre-emptive untuk mengejar sisa-sisa organisasi ISIS di pulau Salah al-Din, di mana beberapa sarang dan terowongan yang digunakan oleh elemen organisasi untuk bersembunyi dan bergerak di pulau itu telah dihancurkan.Ini terjadi tiga hari setelah operasi keamanan yang dilakukan PMU Irak dalam koordinasi dengan pasukan Dinas Keamanan Nasional Irak untuk membunuh dua teroris ISIS di kota Tarmiyah di provinsi Salah al-Din di utara ibukota Baghdad, salah satu dari teroris ISIS yang tersingkir adalah pelaku bom bunuh diri.Bukan rahasia lagi bahwa AS telah menciptakan kelompok teroris ini dimulai dengan 'Mujahidin' di Afghanistan. Dari kelompok ini, diciptakan Al Qaeda pada tahun 80-an dan kemudian ISIS. AS melatih mereka di kamp-kamp khusus di Yordania dan Turki lalu menyelundupkan mereka ke Suriah dan Irak dengan dilengkapi senjata canggih, perangkat komunikasi satelit, ratusan truk pickup Toyota 4 x 4 baru yang dipasang dengan senapan mesin, dan memberi mereka informasi intelijen terbaik untuk mempengaruhi perubahan rezim di Suriah dan untuk kembali ke Irak setelah penarikan pasukan AS darinya. [IT/AR]