Laporan: Meskipun Boikot Resmi, Otoritas Palestina Terlibat dengan Pejabat dari Kedutaan Besar AS

IslamTimes - Kepala Otoritas Palestina Mahmoud Abbas telah bertemu dengan pejabat senior AS yang berbasis di kedutaan besar di Al-Quds dalam beberapa bulan terakhir, meskipun memerintahkan diplomatnya sendiri untuk tidak melakukannya, media Zionis Israel melaporkan.

Langkah itu dilaporkan oleh The Times of Israel, yang mengutip pernyataan para pejabat di Washington dan Ramallah.Pergeseran kebijakan yang dilaporkan dimulai tak lama setelah pemerintahan Biden mengumumkan bahwa mereka akan membuka kembali konsulat AS di Al-Quds (Yerusalem), harian Zionis Israel melaporkan.Para diplomat di kantor tersebut bekerja erat dengan rekan-rekan Palestina di Al-Quds sampai mantan presiden Donald Trump mengakui kota suci itu sebagai ibu kota entitas Zionis pada tahun 2017 dan memindahkan kedutaan AS dari Tel Aviv ke Al-Quds.PA memutuskan hubungan dengan pemerintahan Trump, yang kemudian menutup konsulat Al-Quds-nya.Sementara Departemen Luar Negeri menggambarkan langkah itu sebagai langkah 'efisiensi', itu dilihat oleh banyak orang sebagai tindakan yang secara efektif menurunkan hubungan dengan Palestina.Para diplomat yang bekerja dengan PA ditempatkan di bawah naungan Kedutaan Besar AS sebagai bagian dari departemen yang dikenal sebagai Unit Urusan Palestina.Tetapi para diplomat di unit itu terbatas dalam pekerjaan mereka karena para pejabat Palestina telah dilarang bertemu dengan mereka selama dua tahun terakhir.Washington dan Ramallah telah memperbarui kontak sejak Presiden AS Joe Biden menjabat, tetapi arahan mengenai Kedutaan Besar AS di Al-Quds tetap ada, dan pejabat AS di unit tersebut hanya memiliki sedikit kontak resmi dengan rekan-rekan yang berbasis di Ramallah.Beberapa hari setelah perang Zionis Israel di Gaza Mei lalu, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengunjungi wilayah tersebut dan memberi tahu Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Abbas bahwa Biden akan bergerak maju dengan janji kampanyenya untuk membuka kembali konsulat di Al-Quds.Selain itu, Blinken mengirim mantan kepala misi itu, Michael Ratney, ke Al-Quds untuk menjabat sebagai penanggung jawab kedutaan sampai duta besar penuh waktu tiba.Ratney memiliki hubungan lama dengan anggota senior PA dan memanfaatkan hubungan itu untuk mendesak Abbas mengakhiri boikotnya terhadap kedutaan AS, seorang pejabat yang mengetahui masalah tersebut mengatakan kepada The Times of Israel.Sejak Mei, Abbas telah bertemu secara pribadi di Ramallah dengan Ratney dan Kepala Unit Urusan Palestina George Noll beberapa kali untuk membahas kemajuan hubungan bilateral AS-Palestina, pejabat AS dan Palestina mengkonfirmasi kepada harian Zionis Israel.Ratney dan Noll juga menemani Amr dalam kunjungan dengan Abbas dan Perdana Menteri PA Mohammad Shtayyeh di Ramallah minggu ini, menurut laporan itu.[IT/r]