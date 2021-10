ISIS Klaim Bertanggung Jawab atas Serangan Bunuh Diri Mematikan di Masjid di Afghanistan Selatan

IslamTimes - Kelompok teroris Negara Islam (ISIS/ISIL/IS) mengatakan serangan bom bunuh diri hari Jumat (15/10) di sebuah masjid Syiah di Afghanistan selatan yang menewaskan 47 orang dan melukai puluhan lainnya dilakukan oleh para anggotanya.

Negara Islam (IS, sebelumnya ISIS) telah mengklaim bertanggung jawab atas serangan terhadap Masjid Fatimiya di provinsi Kandahar dalam sebuah pernyataan, didistribusikan di media sosial oleh kantor berita Amaq.Pernyataan itu termasuk nama dua pria pelaku bom bunuh diri, mengatakan mereka pertama kali menembak dan membunuh penjaga di pintu masuk ke lokasi.Setelah itu, salah satu penyerang meledakkan bahan peledak di pintu masuk masjid, sementara yang lain meledakkan dirinya di dalam gedung, tambahnya.Setidaknya 33 tewas dan 73 terluka setelah ledakan di gerbang masjid di Kandahar, AfghanistanIni adalah serangan besar kedua oleh ISIS sejak Taliban mengambil alih kekuasaan di Afghanistan pada pertengahan Agustus di tengah penarikan pasukan AS dari negara itu. Pekan lalu, kelompok teroris menargetkan sebuah masjid Syiah di kota utara Kunduz, menewaskan 46 orang dan melukai 143 lainnya.Cabang Negara Islam Afghanistan, yang dikenal sebagai ISIS Provinsi Khorasan (ISIS-K), sebelumnya telah aktif terutama di timur negara itu, tetapi pemboman baru-baru ini menunjukkan bahwa kelompok itu memperluas operasinya, meskipun ada janji oleh Taliban untuk memulihkan perdamaian. dan keamanan dalam negeri.Serangan di Kandahar dianggap sangat menyakitkan bagi Taliban karena provinsi tersebut dipandang sebagai jantung spiritual kelompok tersebut.ISIS-K berada di balik pemboman bunuh diri di luar bandara Kabul pada 26 Agustus selama evakuasi kacau AS dan sekutunya dari Afghanistan. Ledakan besar dan tembakan berikutnya menewaskan 13 tentara AS dan lebih dari 160 warga sipil Afghanistan.Pasukan AS menanggapi serangan itu dengan serangan udara terhadap sasaran ISIS di Provinsi Nangarhar timur dan serangan pesawat nir awak di Kabul yang dimaksudkan untuk menargetkan seorang teroris, tetapi akhirnya menewaskan 10 warga sipil, tujuh di antaranya adalah anak-anak. [IT/r]