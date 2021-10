Jajak Pendapat: Biden Menjadi Presiden Amerika Paling Mengecewakan sejak Perang Dunia II

IslamTimes - Joe Biden telah mencapai setidaknya satu hasil terobosan - meskipun kemungkinan bukan jenis yang dia pikirkan - karena jajak pendapat menunjukkan bahwa dia telah kehilangan sebagian besar persetujuan pemilih dari presiden baru AS mana pun dalam lebih dari 75 tahun.

Dengan hanya 42% pemilih yang menyetujui kinerja pekerjaan Biden pada bulan Oktober, peringkat rata-ratanya pada kuartal ketiga kepresidenannya adalah 44,7%, turun dari 56% selama tiga bulan pertamanya di Gedung Putih, jajak pendapat Gallup baru menunjukkan.Penurunan peringkatnya sebesar 11,3 poin persentase dari periode bulan ke sembilan adalah penurunan terbesar sejak sesama Demokrat Harry Truman mencoba untuk mengisi posisi pendahulunya yang telah meninggal, Franklin Roosevelt, pada tahun 1945. Tidak ada presiden lain sejak itu yang mendekati keruntuhan bersejarah Biden di mata para pemilih.Mantan bos Biden, Presiden Barack Obama saat itu, mengalami penurunan 10,1 poin persentase pada kuartal ketiga masa jabatan pertamanya, tetapi meskipun demikian, hampir 53% responden survei Gallup masih menyetujui penampilannya.Sebagai perbandingan, mantan Presiden Donald Trump dan Bill Clinton melihat peringkat mereka turun masing-masing 4,4 dan 6,8 poin. Sebaliknya, George H.W. Bush dan George W. Bush tampil kuat dalam sembilan bulan pertama pekerjaan mereka, membukukan kenaikan persetujuan masing-masing 12 dan 13,1 poin.Bahkan Jimmy Carter, yang satu masa jabatannya sangat tidak populer sehingga Ronald Reagan dari Partai Republik memenangkan 91% suara elektoral dalam pemilihan 1980, melihat peringkat persetujuannya turun hanya 8,9 poin dari kuartal pertama ke kuartal ketiga masa kepresidenannya.Peringkat persetujuan Biden mulai turun pada Juli dan terus merosot sepanjang musim panas di tengah penarikan tantara AS yang kacau dan mematikan dari Afghanistan, krisis perbatasan, dan lonjakan infeksi Covid-19.Sejak Juni, peringkat persetujuannya dalam jajak pendapat Gallup telah turun dari 56% menjadi 42%. Seperti Trump, Biden adalah salah satu presiden paling terpolarisasi dalam sejarah AS.Sementara 92% responden Demokrat memberi tahu Gallup bahwa mereka menyetujui kinerja pekerjaan Biden, hanya 4% dari Partai Republik yang setuju.Kesenjangan 88 poin adalah salah satu yang terbesar dalam lebih dari delapan dekade jajak pendapat Gallup, hanya dilampaui oleh selisih 92 poin pada persetujuan Trump tepat sebelum pemilihan 2020. Para pemilih di tengah, Independen, telah memburuk di Biden.Hanya 34% yang menyetujui kinerja presiden dalam jajak pendapat Gallup terbaru, turun 27 poin sejak Februari dan 21 poin sejak Juni. (Jajak pendapat Gallup) dukungan untuk Biden telah turun 21 poin di antara para independen sejak Juni pic.twitter.com/vFDBHYzgC1 — Ryan James Girdusky (@RyanGirdusky) 22 Oktober 2021Banyak pengamat di media sosial tercengang bahwa keseluruhan peringkat persetujuan Biden masih bisa di atas 40% atau bahwa 92% Demokrat bisa senang dengan penampilannya.Bagaimana di bumi hijau Tuhan apakah peringkat persetujuannya masih setinggi itu dengan Demokrat? hanya menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang sangat terpecah dengan dua ideologi yang sama sekali berbeda. — Pemikir Kritis (@QuestionThink70) 23 Oktober 2021Seberapa peka berita dan penyesuaian sosial rata-rata Demokrat Anda? Dem yang memproklamirkan diri yang disurvei oleh Gallup masih menyetujui apa yang dilakukan Biden (Tim Biden Obama) pada 92-6.Bicara tentang disforia klinis!😯🙄➡️💩 — Steve Austin (@suscepit) 23 Oktober 2021Faktanya, survei lain menunjukkan peringkat persetujuannya turun lebih rendah.Jajak pendapat Grinnell College yang dirilis minggu lalu mematok persetujuan pemilih terhadap presiden sebesar 37%, sementara Universitas Quinnipiac awal bulan ini mengatakan 38% pemilih menyetujui kinerja Biden. J. Ann Selzer, presiden Selzer & Co., yang melakukan jajak pendapat Grinnell, mengatakan pemilih Independen menyukai Biden dengan selisih 54%-41% dalam pemilihan 2020.Jika pemungutan suara diadakan lagi hari ini, Trump akan memenangkan suara Independen dengan selisih 45%-28%. “Ini adalah perubahan besar dalam demografi yang membantu membawa Biden menuju kemenangan,” kata Selzer.Jajak pendapat Grinnell juga menunjukkan bahwa 52% orang Amerika percaya bahwa sistem pemerintahan demokratis AS berada di bawah “ancaman besar.” Sekali lagi, pemilih terpolarisasi, dengan 71% dari Partai Republik dan hanya 35% dari Demokrat mengatakan bahwa demokrasi menghadapi ancaman besar. [IT/r]