AS dan Inggris Sepakat Memasok Australia Dengan Teknologi Propulsi Nuklir Angkatan Laut

Gedung Putih mengumumkan pada hari Jumat (19/11) bahwa kesepakatan telah dicapai dengan London dan Canberra mengenai transfer "informasi propulsi nuklir angkatan laut" ke militer Australia sebagai bagian dari kesepakatan yang mendirikan kelompok AUKUS awal tahun ini.

Presiden AS Joe Biden memberikan persetujuan yang diusulkan tentang pertukaran teknologi nuklir pada hari Jumat, mengatakan dalam sebuah memo kepada Menteri Energi AS Jennifer Granholm bahwa dia setuju bahwa "kinerja Perjanjian akan mempromosikan dan tidak akan merupakan risiko yang tidak masuk akal untuk pertahanan dan keamanan bersama.""Perjanjian tersebut akan mengizinkan kerja sama, yang selanjutnya akan meningkatkan postur pertahanan bersama kami dan mendukung kepentingan kami di bawah Perjanjian Atlantik Utara; Perjanjian Keamanan Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat; dan kemitraan keamanan trilateral yang ditingkatkan di antara tiga Pihak yang dikenal sebagai ' AUKUS,'" tambah Biden.Kesepakatan itu pertama kali diumumkan pada pertengahan September pada deklarasi pakta AUKUS, meskipun rincian bagaimana AS dan Inggris akan membantu Australia untuk memperoleh kapal selam bertenaga nuklir tetap tidak jelas.Australia tidak memiliki industri nuklirnya sendiri, yang berarti ia harus dipasok dengan semua teknologi yang diperlukan dari negara lain - pelanggaran serius terhadap perjanjian nonproliferasi nuklir.Pemindahan seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya; satu-satunya contoh lain dari satu negara yang membantu negara lain membangun kapal selam bertenaga nuklir adalah Alvero Alberto dari Brasil, yang dibangun dalam kemitraan dengan Prancis.Namun, Brasil sudah memiliki teknologi tenaga nuklir. Ini sedang mengembangkan pembangkit listrik kapal selam itu sendiri dan kemungkinan akan menggunakan uranium yang diperkaya rendah.[IT/r]