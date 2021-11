Komandan Angkatan Laut IRGC.: Iran 'Menampar' Amerika Enam Kali dalam 18 Bulan

Incident in the Sea of Oman involving an oil cargo stolen by US forces and its rescue by IRGC Navy units

IslamTimes - Komandan Angkatan Laut Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) mengatakan selama konfrontasi di Teluk Persia selama 18 bulan terakhir, pasukan Iran telah "menampar" Amerika enam kali.

Laksamana Muda Alireza Tangsiri, berbicara kepada sebuah pertemuan mahasiswa Basij di bekas kompleks kedutaan AS di Tehran pada hari Sabtu (20/11), tampaknya mengacu pada periode sejak pembunuhan AS terhadap komandan legendaris Iran Jenderal Qassem Soleimani di Baghdad.Pemuda Iran, katanya, "harus tahu pentingnya Teluk Persia dan fakta bahwa negara kita memiliki signifikansi geografis yang besar”.“Kepentingan ini telah membuat kami menampar Amerika enam kali dalam satu setengah tahun konfrontasi, banyak di antaranya belum diliput oleh media,” kata Laksamana Tangsiri.Dia mengutip intervensi Angkatan Laut IRGC bulan lalu untuk mencegah pasukan AS mencuri kargo minyak Iran di Laut Oman dalam operasi dramatis yang melibatkan pasukan Iran yang meluncur ke dek kapal, menyebutnya sebagai tamparan terbaru.“Kapal tanker itu membawa minyak Iran, tetapi dengan dukungan Amerika, kapal itu menolak mengirimkan kargonya ke negara kita; Tentu ini kapal kedua yang kita sita dan yang sebelumnya tidak dilaporkan,” jelas Pangdam.“Untuk menghentikannya, kelompok pertama pasukan kita mendarat di dek kapal tanker minyak dalam operasi heliborne dan kelompok kedua memasuki kapal setelah bepergian dengan kapal. Namun, begitu kapal tanker itu menuju ke perairan kita, dua kapal perusak Amerika dengan cepat mendekat dari kedua sisi untuk mencegah pemindahannya ke perairan kita,” kenangnya.Enam kapal cepat Iran dan dua kapal kemudian dikirim ke tempat kejadian, memperingatkan sebuah helikopter AS yang menembakkan bunga api saat melarikan diri, mengira itu mungkin ditargetkan oleh rudal Iran, kata Laksamana Tangsiri.“Tentu saja, kita juga memiliki rudal serta drone tempur dan pengintai di daerah itu, tetapi kita hanya mengerahkan kapal perang kita untuk menghadapi kapal perusak AS karena kita ingin mempermalukan mereka,” tambahnya.Komandan itu mengatakan Amerika menahan diri untuk tidak memasuki perairan teritorial Iran karena hal itu dapat mengarah pada konfrontasi dengan pasukan angkatan laut IRGC.Dia menyentuh sejarah konfrontasi langsung antara pasukan AS dan Iran di Teluk Persia, yang paling penting selama perang Irak 1980-1988 di bawah mantan diktator Saddam Hussein di Iran."Dalam delapan tahun Pertahanan Suci, ketika Irak menjadi tak berdaya menghadapi Iran, Amerika terlibat dalam konflik langsung dengan Iran di Teluk Persia pada 1987 untuk mendukung tentara Saddam," kata Laksamana Tangsiri."Kami di Angkatan Laut IRGC telah mengorbankan sembilan martir dalam pertempuran langsung dengan Amerika untuk mempertahankan wilayah negara tercinta kami di Teluk Persia. Tentu saja, beberapa konfrontasi belum diliput oleh media karena alasan tertentu," katanya. ."Untuk sembilan martir yang dikorbankan dalam pertempuran langsung dengan Amerika, kita dapat memberi mereka sembilan tamparan yang tak terlupakan, dan hari ini mereka telah mengakui wilayah maritim kedaulatan Republik Islam."[IT/r]