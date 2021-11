AS Mengamati Lebih Banyak Kematian COVID di 2021 daripada 2020

IslamTimes - Dengan lebih dari satu bulan tersisa pada tahun 2021, AS telah mencatat lebih banyak kematian akibat COVID-19 dalam 11 bulan terakhir daripada yang tercatat di sepanjang tahun 2020, menurut data dari Pusat Pengendalian Penyakit AS [CDC].

Sekitar 388.436 kematian terkait COVID-19 telah dicatat di AS tahun ini.Selain itu, lebih dari 196,1 juta orang [59,1% dari total populasi AS] telah divaksinasi penuh terhadap COVID-19.Peluncuran vaksin AS awalnya dimulai pada pertengahan Desember 2020.Beberapa ahli menyatakan bahwa AS perlu memvaksinasi setidaknya 70% dari populasi untuk menghentikan penyebaran virus.Banyak yang merekomendasikan tingkat vaksinasi yang lebih tinggi untuk mencapai "endemik."Jennifer Nuzzo, seorang ahli epidemiologi dan sarjana senior di Pusat Keamanan Kesehatan Johns Hopkins, mengatakan kepada New York Times bahwa banyak bagian negara itu tetap tidak divaksinasi, tetapi berperilaku seolah-olah bangsa itu keluar dari pandemi - meskipun itu jauh dari kebenaran."Kami memiliki situasi yang sangat disayangkan dengan tidak adanya cakupan vaksin yang tinggi dan pada dasarnya, di sebagian besar tempat, kembalinya perilaku normal yang menempatkan orang pada risiko yang lebih besar untuk melakukan kontak dengan virus," kata Nuzzo.Perilaku ini memungkinkan penyakit yang sangat menular menyebar dan bermutasi, para ahli telah memperingatkan."Jika Anda tidak mengambil perlindungan apa pun, Anda memiliki virus yang mampu bergerak lebih cepat dan Anda memiliki celah kekebalan yang berbahaya, yang sayangnya menambah banyak penyakit serius dan kematian yang berkelanjutan," kata ahli epidemiologi.Tonggak suram tercapai tepat ketika AS memasuki beberapa minggu perjalanan untuk musim liburan.Dr Anthony Fauci, kepala penasihat medis presiden dan direktur Institut Nasional Alergi dan Penyakit Menular, mengatakan bahwa individu yang divaksinasi lengkap harus merasa bebas untuk mengunjungi keluarga dan teman-teman mereka yang juga divaksinasi.Pakar penyakit menular mencatat bahwa para pelancong harus mengikuti rekomendasi CDC dan mengenakan masker wajah, apa pun metode perjalanan mereka.[IT/r]