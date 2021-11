Duta: Rusia Tetap Optimis Hati-hati Jelang Pembicaraan Wina

IslamTimes - Perwakilan Rusia di pembicaraan Wina Mikhail Ulyanov mengatakan bahwa Moskow sangat optimis menjelang pembicaraan Wina hari ini yang bertujuan menghidupkan kembali kesepakatan nuklir.

Dalam sebuah tweet pada hari Senin (29/11), Ulynov menekankan bahwa tidak ada alternatif yang masuk akal untuk penyelesaian pembicaraan yang berhasil.Utusan Rusia itu membalas seorang jurnalis yang melaporkan 'suasana hati yang suram' di antara para perunding.Hitungan #Rusia keluar, tolong. Kami sepenuhnya menyadari semua masalah di #Pembicaraan Vienna tetapi tetap optimis dengan hati-hati. Alasan untuk optimisme yang hati-hati ini sangat sederhana: kami tidak memiliki alternatif yang masuk akal dan dapat diterima untuk kesimpulan yang berhasil dari pembicaraan tentang #JCPOA. https://t.co/7nZHQP39ic — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) 29 November 2021Sebelumnya pada hari Minggu (28/11), perunding top Iran Ali Bagheri Kani menekankan “kemauan serius dan persiapan kuat” Tehran untuk penghapusan sanksi.Kemudian pada hari Senin, juru bicara Kementerian Luar Negeri Said Khatibzadeh mengatakan Republik Islam tidak akan mengadakan pembicaraan bilateral dengan delegasi AS selama pembicaraan di ibukota Austria.Pertemuan Senin adalah bagian dari putaran ketujuh pembicaraan yang bertujuan menghidupkan kembali kesepakatan 2015.Di bawah mantan presiden Amerika Donald Trump, AS meninggalkan perjanjian bersejarah pada 2018 lalu mengembalikan sanksi yang telah dicabut kesepakatan itu dan mulai memaksa negara-negara lain untuk mematuhi pembatasan ekonomi juga.Donald Trump akan menyebut kebijakan itu sebagai kampanye “tekanan maksimum” Washington.Iran menanggapi dengan mengurangi beberapa komitmen kesepakatan.Penggantinya Joe Biden telah menyuarakan kesediaan untuk mengembalikan AS ke kesepakatan, tetapi telah menolak untuk mengambil tindakan yang berarti terhadap niat yang diproklamirkan sendiri.[IT/r]