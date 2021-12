Daesh Serang Bus Pekerja Minyak di Deir Ezzor Suriah, Tewaskan Sepuluh

IslamTimes - Hampir selusin orang kehilangan nyawa dan lainnya menderita luka-luka dalam serangan yang menargetkan bus yang membawa pekerja di ladang minyak di provinsi timur Suriah Deir Ezzor pada hari Kamis (2/12), menurut laporan lokal.

Kantor berita SANA yang dikelola pemerintah merujuk pada serangan teroris itu, dengan mengatakan para korban adalah pekerja ladang minyak al-Kharata, yang terletak 20 kilometer barat daya ibukota provinsi.Mengutip seorang reporter yang ditempatkan di Deir Ezzor, SANA mengatakan kelompok teroris Daesh [Arab untuk 'ISIS/ISIL'] melakukan penyergapan di dua bus yang membawa pekerja minyak saat mereka kembali dari kerja.“Saat kembali dari ladang minyak al-Kharata, sebuah kelompok teroris bersenjata menyerang para pekerja, menewaskan 10 orang dan melukai lainnya,” kata gubernur provinsi Fadel Najar kepada SANA.Teroris Daesh telah aktif di wilayah kaya minyak Suriah terlepas dari pengerahan besar-besaran pasukan koalisi pimpinan AS yang mengaku memerangi para ekstremis.Para teroris, dengan bantuan pasukan asing, berhasil mendapatkan kembali pijakan di wilayah tersebut setelah dikalahkan oleh tentara Suriah pada 2019.Mereka telah melakukan beberapa serangan di provinsi itu, menyerang tentara dari tempat persembunyian di Gurun Suriah yang luas yang membentang dari pinggiran Damaskus ke perbatasan Irak.Serangan itu terjadi ketika militer AS telah menempatkan pasukan dan peralatan militer di Suriah timur dan timur laut, dengan Pentagon mengklaim bahwa pengerahan itu bertujuan untuk mencegah ladang minyak di daerah itu agar tidak jatuh ke tangan teroris Daesh.Damaskus, bagaimanapun, mengatakan penyebaran yang melanggar hukum dimaksudkan untuk menjarah sumber daya negara yang kaya.Mantan presiden AS Donald Trump mengakui pada beberapa kesempatan bahwa pasukan Amerika berada di negara yang dilanda perang untuk minyaknya.Setelah gagal menggulingkan pemerintah Suriah, pemerintah AS kini telah meningkatkan perang ekonominya di negara Arab. [IT/r]