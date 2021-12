AS & Sekutu: Taliban Akan Kembali pada Kata-katanya

IslamTimes - AS dan lebih dari selusin sekutunya telah mengeluarkan pernyataan yang menyatakan keprihatinan atas dugaan eksekusi singkat terhadap mantan personel keamanan pemerintah Afghanistan di tangan Taliban.

Komunike singkat memperingatkan mereka yang sekarang berkuasa di Afghanistan bahwa, jika dikonfirmasi, pembunuhan itu akan “merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan bertentangan dengan amnesti yang diumumkan Taliban.” Washington telah meminta pemerintah Afghanistan de facto untuk “secara efektif menegakkan amnesti bagi mantan anggota pasukan keamanan Afghanistan dan mantan pejabat Pemerintah untuk memastikan bahwa itu ditegakkan di seluruh negeri dan di seluruh jajaran mereka.”Pernyataan itu, yang dirilis pada hari Sabtu (4/12), selanjutnya menuntut agar Taliban menyelidiki pembunuhan yang dilaporkan "segera dan secara transparan," meminta mereka yang bertanggung jawab untuk bertanggung jawab dan membuat temuan penyelidikan publik. Itu diakhiri dengan mengatakan bahwa Amerika dan sekutunya akan “terus mengukur Taliban dengan tindakan mereka.”Pada hari Selasa, Human Rights Watch (HRW) menerbitkan laporan setebal 25 halaman yang mengklaim bahwa setidaknya 47 mantan anggota pasukan keamanan Afghanistan dan militer yang "telah menyerah atau ditangkap oleh pasukan Taliban antara 15 Agustus dan 31 Oktober," telah sejak terbunuh atau "menghilang".HRW berasumsi bahwa Taliban pertama-tama menjamin keamanan operasi dengan syarat bahwa mereka mendaftar ke otoritas baru dan menjalani penyaringan untuk ikatan dengan unit pasukan khusus tertentu. Namun, klaim tersebut, “Taliban telah menggunakan pemeriksaan ini untuk menahan dan mengeksekusi atau menghilangkan secara paksa individu dalam beberapa hari setelah pendaftaran mereka, meninggalkan tubuh mereka untuk ditemukan oleh kerabat atau komunitas mereka.”Mengomentari temuan laporan tersebut, Patricia Gossman, direktur asosiasi Asia di Human Rights Watch, menduga bahwa pembunuhan yang dituduhkan mungkin dilakukan oleh komandan Taliban setempat terlepas dari janji amnesti pimpinan kelompok tersebut.Pekan lalu, delegasi AS mengadakan pembicaraan dengan perwakilan Taliban di Doha, Qatar, menyerukan kelompok itu untuk menjamin hak atas pendidikan bagi perempuan dan anak perempuan di Afghanistan. Para pejabat Amerika juga “menyatakan keprihatinan mendalam mengenai tuduhan pelanggaran hak asasi manusia.” Pada gilirannya, otoritas baru di Kabul mendesak Washington untuk mencairkan aset keuangan Afghanistan di luar negeri dan mencabut sanksi.Taliban berkuasa di Afghanistan pada Agustus, setelah bertahun-tahun memberontak. Pemerintah negara yang didukung Barat runtuh ketika dibiarkan berjuang sendiri oleh AS dan NATO, yang telah menarik sebagian besar militer mereka pada akhir musim panas.Kelompok Islam garis keras telah memimpin dari tahun 1996 hingga 2001, ketika invasi pimpinan AS mengakhiri kekuasaannya. Saat itu, dia terkenal karena menegakkan hukum Syariah versi ekstrem. Namun, saat ini, ia sangat ingin mendapatkan pengakuan internasional, dan mengklaim telah menghapus praktik barbar di masa lalu. [IT/r]