UEA Mennghentikan Konstruksi di Fasilitas Pelabuhan China dekat Abu Dhabi di bawah Tekanan AS

IslamTimes - Uni Emirat Arab (UEA) telah memerintahkan pekerjaan konstruksi di proyek pelabuhan China di dekat ibu kota Abu Dhabi untuk dihentikan di bawah tekanan kuat AS setelah para pejabat Amerika berpendapat bahwa Beijing bermaksud menggunakan situs itu untuk tujuan militer, kata seorang pejabat senior Emirat.

Anwar Gargash, seorang penasihat diplomatik untuk kepemimpinan UEA, mengatakan pada sebuah forum di Washington pada hari Kamis (9/12) bahwa pihak berwenang memerintahkan pekerjaan dihentikan di lokasi itu atas perintah Washington setelah percakapan dengan Gedung Putih.“Kami menghentikan pekerjaan di fasilitas itu,” kata Gargash. “Tetapi posisi kami tetap sama, bahwa fasilitas itu bukan fasilitas militer.” Dia tidak merinci untuk apa UEA percaya fasilitas itu akan digunakan.Pejabat tinggi UEA mencatat bahwa dialog negaranya dengan AS tentang masalah ini “cukup jujur.”Berbicara di forum yang sama, Brett McGurk, koordinator Dewan Keamanan Nasional untuk Timur Tengah, tidak secara khusus membahas kontroversi tersebut.“Kami telah membuat posisi kami sangat jelas tentang jenis kegiatan yang akan membahayakan kemampuan kami untuk melakukan hal-hal yang diinginkan mitra kami,” kata McGurk, mengacu pada penjualan senjata dan transfer teknologi ke sekutu regional AS.“Orang China kadang-kadang akan mengatakan hei, kami sedang melakukan ‘A,’ kami ingin membantu membangun pelabuhan, padahal sebenarnya mereka melakukan sesuatu yang sangat berbeda,” kata pejabat AS itu.McGurk menambahkan, “Saya pikir ada sedikit kebangkitan untuk ini di seluruh dunia, termasuk di kawasan Timur Tengah.”China dilaporkan meningkatkan pijakan ekonominya di UEA dalam apa yang tampaknya menjadi bagian dari strategi Beijing untuk memperkuat kehadiran strategisnya di negara-negara yang terletak pada rute inisiatif 'Satu Sabuk, Satu Jalan'.The Wall Street Journal melaporkan bulan lalu bahwa badan intelijen AS telah mendeteksi penggalian lubang besar untuk menampung gedung bertingkat di dalam pelabuhan komersial Khalifa, yang terletak sekitar 80 kilometer (50 mil) utara ibukota UEA.Menurut Journal, penemuan itu mengguncang hubungan antara pemerintahan Biden dan kerajaan Teluk Persia, dan menyebabkan serangkaian pertemuan tingkat tinggi dan berbagi intelijen antara kedua negara.Surat kabar itu lebih lanjut mengklaim Presiden AS Joe Biden menyatakan keprihatinan tentang kehadiran China yang berkembang di UEA selama pembicaraan pada Mei dan Agustus dengan Putra Mahkota Abu Dhabi Mohammed bin Zayed (MBZ).Dalam satu pembicaraan, Biden dilaporkan mengatakan kepada MBZ bahwa AS khawatir aktivitas China dapat berdampak merugikan pada kemitraan mereka. MBZ menjawab dia telah mendengar presiden AS "keras dan jelas".Dorongan pemerintahan Biden untuk membujuk UEA menghentikan proyek pelabuhan China mencerminkan tantangan yang dihadapinya dalam upaya bersaing dengan Beijing secara global.Sementara AS adalah pemasok senjata terbesar ke Timur Tengah, dengan ekspor meningkat sebesar 28 persen antara 2016 dan 2020, pengaruh ekonomi China telah tumbuh di kawasan itu sebagian besar karena investasi dan proyek konstruksi melalui Belt and Road Initiative.China juga mengejar proyek infrastruktur di Mesir dan Arab Saudi, dan mengembangkan hubungan yang kuat dengan Iran di sisi lain. [IT/r]