Pegasus: Arab Saudi 'Menargetkan Telepon' Penyelidik PBB untuk Kejahatan Perang Yaman

IslamTimes - Seorang penyelidik PBB, yang sedang menyelidiki kejahatan perang oleh koalisi pimpinan Saudi di Yaman, menjadi sasaran dengan spyware yang dibuat oleh NSO Group Zionis Israel, menurut analisis forensik perangkatnya.

Kamel Jendoubi, mantan menteri Tunisia yang menjabat sebagai ketua Group of Eminent Experts in Yemen (GEE) yang sekarang sudah tidak aktif, menjadi sasaran pada Agustus 2019, para ahli di Amnesty International dan Citizen Lab di University of Toronto telah menemukan.Data menunjukkan bahwa Jendoubi dipilih sebagai target pengawasan potensial oleh Arab Saudi, Guardian melaporkan.Kerajaan itu adalah klien lama NSO sebelum dibatalkan awal tahun ini setelah klaim bahwa mereka telah menyalahgunakan alat pengawasan.Penargetan dikatakan telah terjadi hanya beberapa minggu sebelum Jendoubi dan GEE, sebuah panel yang diberi mandat oleh PBB untuk menyelidiki kemungkinan kejahatan perang, merilis laporan yang memberatkan tentang tindakan koalisi pimpinan Saudi dalam perang Yaman, menurut koran Inggris. .Banyak dari pelanggaran "dapat mengarah pada penghukuman orang atas kejahatan perang jika dirujuk ke pengadilan yang independen dan kompeten" para penyelidik menyimpulkan, yang juga meminta masyarakat internasional untuk menahan diri dari menjual senjata ke berbagai pihak dalam perang.Nomor telepon Jendoubi ada dalam daftar 50.000 nomor telepon yang tampaknya menjadi target yang diidentifikasi oleh klien NSO untuk dimata-matai menggunakan perangkat lunak Pegasus-nya.Angka-angka yang bocor menjadi dasar penyelidikan awal tahun ini oleh Amnesty International, Forbidden Stories dan sekelompok organisasi media internasional.Dinamakan Proyek Pegasus, penyelidikan menemukan bahwa spyware digunakan dalam peretasan ponsel cerdas milik jurnalis, pejabat, aktivis hak asasi manusia, dan pemimpin politik.Yaman telah sejak Maret 2015 di bawah agresi brutal oleh koalisi yang dipimpin Saudi. Puluhan ribu warga Yaman telah terluka dan menjadi martir dalam serangan yang dipimpin Saudi, dengan sebagian besar dari mereka adalah warga sipil.Koalisi juga telah memberlakukan blokade di pelabuhan dan bandara negara miskin itu sebagai bagian dari agresinya yang bertujuan untuk memulihkan kekuasaan mantan presiden buronan Abdrabbuh Mansour Hadi.Sementara itu, Yaman adalah rumah bagi krisis kemanusiaan terbesar di dunia, dengan setidaknya 7 juta orang di ambang kelaparan dan ratusan ribu menderita kolera.