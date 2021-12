Administrasi AS Melarang Barang Buatan Daerah Xinjiang China

IslamTimes - Di tengah memburuknya hubungan antara Beijing dan Washington, Presiden AS Joe Biden menandatangani undang-undang baru pada hari Kamis yang melarang produk yang dibuat di wilayah Xinjiang China karena penindasan China terhadap sebagian besar penduduk minoritas Muslim Uighur.

Didorong oleh anggota Kongres AS, undang-undang tersebut disahkan di Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat dengan suara bulat awal bulan ini.Ini memberlakukan larangan hampir menyeluruh pada impor barang ke AS dari Xinjiang dengan mengharuskan pemasok untuk terlebih dahulu membuktikan bahwa produk mereka tidak dibuat dengan kerja paksa. Xinjiang adalah pemasok besar kapas dan panel surya.Pemerintahan Biden juga memberlakukan sanksi perdagangan pekan lalu pada beberapa perusahaan dan institusi China, sejumlah perusahaan teknologi China.Langkah Departemen Perdagangan AS menambahkan Akademi Ilmu Kedokteran Militer China dan 11 lembaga penelitiannya ke dalam daftar perusahaan dan lembaga AS yang tunduk pada kontrol ekspor.Sebelumnya, AS menempatkan perusahaan rintisan kecerdasan buatan China SenseTime Group pada daftar hitam investasi AS yang memaksa perusahaan untuk menunda penawaran umum perdana Hong Kong senilai $767 juta. [IT/r]