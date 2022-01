'Poros Utama Perlawanan': Dunia Memberi Penghormatan kepada Jenderal Soleimani

IslamTimes - Dua tahun lalu, jutaan orang yang berduka turun ke jalan – dari Tehran ke Beirut, Karachi hingga Kashmir – untuk mengucapkan kata perpisahan sambil menangis kepada pria yang mereka anggap milik mereka.

Adegan spektakuler disaksikan tidak hanya di Iran, tetapi juga di tempat-tempat yang jauh, ketika orang-orang dengan mata basah dan berat hati membawa spanduk dan meneriakkan slogan-slogan keras menentang "Setan Besar"(AS).Media sosial dibanjiri dengan posting yang memberi penghormatan kepada pahlawan yang gugur dan seruan untuk "balas dendam yang parah" bergema jauh dan luas. Bahkan mereka yang belum pernah melihatnya melihat kematiannya sebagai kerugian pribadi.Jenderal Qassem Soleimani, 'panglima hati' yang sendirian menghadapi kekuatan hegemonik global dan dengan gagah berani mempelopori perang melawan teroris di Suriah dan Irak, adalah ujung tombak poros perlawanan dan pahlawan bagi para pengkampanye kebenaran dan keadilan di seluruh dunia.Sajjad Kargili, seorang aktivis politik dan hak asasi manusia terkemuka dari kota Kargil di Kashmir yang dikelola India, menganggap Jenderal Soleimani sebagai salah satu "inspirasi terbesarnya".Kargil, sebuah kota yang terkurung daratan yang dikelilingi oleh pegunungan yang megah, menyaksikan demonstrasi massal setelah pembunuhan Jenderal Soleimani dan rekan-rekannya, termasuk komandan perlawanan Irak Abu Mahdi Al-Muhandis, dalam serangan pesawat tak berawak AS di Baghdad pada 3 Januari 2020.Jalan-jalan di kota Himalaya yang ramai berpenduduk 170.000 orang ini masih dihiasi dengan poster dan spanduk yang memuji para martir 3 Januari."Haj Qassem Solemani dan Abu Mahdi Al-Muhandis adalah dua kunci utama perlawanan terhadap terorisme Takfiri dan imperialisme Barat," kata Kargili kepada situs web Press TV. “Pendirian mereka yang kuat dan tak tergoyahkan melawan ISIS (Daesh) dan pendukung baratnya termasuk AS, Zionis Israel dan beberapa rezim Arab telah terdaftar dalam sejarah.”Kargili, yang ikut serta dalam pemilihan parlemen India 2019 dan hampir mengalahkan saingan utamanya dari partai sayap kanan yang berkuasa, mengatakan tanggung jawab sekarang terletak pada generasi baru tokoh-tokoh pro-perlawanan "untuk membawa obor ke depan" dan untuk "menyebarkan cerita tentang kepahlawanan mereka".“Para pahlawan ini memimpin perang melawan Daesh, menghancurkannya dan menyelamatkan banyak negara regional, dan bahkan Barat, dari teroris yang haus darah,” tegas Kargili, menceritakan peran yang dimainkan Jenderal Soleimani dan Abu Mahdi di Irak dan Suriah. "Mereka adalah penyelamat, pembebas."Pahlawan selamanyaUntuk disebut pemimpin Revolusi Islam, Sayyid Ali Khamenei, Jenderal Soleimani adalah contoh cemerlang dari mereka yang terlatih dalam Islam dan sekolah Imam Khomeini, arsitek Revolusi Islam.Mungkin itulah sebabnya dia menangkap imajinasi orang di mana-mana dengan cara yang sangat sedikit dilakukan sepanjang sejarah."Jenderal Soleimani mewakili perlawanan negara-negara bebas terhadap imperialisme dan otokrasi di seluruh dunia," Agha Syed Hassan Mosavi, seorang pemimpin senior pro-kebebasan di Kashmir yang dikuasai India, mengatakan kepada situs web Press TV, memberi penghormatan kepada "pahlawan perlawanan."Dia mengatakan Jenderal Soleimani mencapai kemartiran karena melawan "rencana jahat penindas" dan untuk "melindungi hak dan martabat kaum tertindas" di seluruh dunia."Pengorbanan tertingginya menanamkan kehidupan baru dalam perlawanan terhadap ketidakadilan, kemunafikan, dan dehumanisasi," tambah Mosavi, memuji dia sebagai "suara" semua bangsa yang "tidak siap untuk menyerah" di hadapan kekuatan arogan.Uzma Sherazi, mantan presiden Organisasi Mahasiswa Imamia (ISO), salah satu organisasi mahasiswa terbesar di Pakistan, menyebut Jenderal Soleimani sebagai "suar cahaya"."Ketika kami mempelajari hidupnya, kami memahami bahwa kemartiran lebih manis baginya daripada madu," katanya kepada situs web Press TV. "Sama seperti prajurit muda dan pemberani Karbala yang dinamai menurut namanya - Qassem ibn Hassan."ISO berencana untuk mengadakan serangkaian acara di seluruh Pakistan untuk menandai ulang tahun kedua wafatnya Jenderal Soleimani.Mubashar Naqvi, seorang jurnalis dan peneliti media yang berbasis di Kashmir yang dikelola Pakistan, memuji dia sebagai “teladan dalam keberanian, kesetiaan, dan komitmen terhadap suatu tujuan”.“Dia dengan berani menghadapi gangster dunia, mengungguli mereka di lapangan dan diplomasi, sambil setia dan berkomitmen pada cita-cita Revolusi Islam,” kata Naqvi kepada situs web Press TV."Itu membuatnya menjadi sosok ikonik tidak hanya di Iran, tetapi di mana-mana dari Amerika Selatan hingga Asia Selatan, terutama mereka yang berjuang untuk kebebasan dan keadilan."Sana Batul Zaidi, seorang jurnalis dan akademisi yang berbasis di Karachi, mengatakan Jenderal Soleimani akan dikenang sebagai "pahlawan yang menghancurkan Daesh (ISIS/IS) dan membuat ziarah yang aman ke Irak dan Suriah mungkin lagi".“Pada satu titik di tahun 2014, teroris Daesh menguasai sekitar sepertiga Suriah dan 40 persen Irak, dan kemudian Soleimani muncul di tempat kejadian,” katanya kepada situs web Press TV. "Sekarang saatnya bagi orang Amerika untuk berkemas dan pergi."Sementara Jenderal Soleimani merencanakan kejatuhan Daesh di Irak dan Suriah, dan memainkan peran kunci dalam kekalahan memalukan rezim Zionis Israel melawan Hizbullah dalam perang 33 hari pada tahun 2006, ia juga meninggalkan jejak yang dalam di negara tetangga Afghanistan pada 1990-an.Rehman Malikzada, mantan anggota Aliansi Utara di provinsi Panjshir Afghanistan, mengenang kunjungan Jenderal Soleimani ke lembah pegunungan Hindu Kush pada akhir 1990-an dan kerjasamanya yang erat dengan Ahmad Shah Massoud."Afghanistan tidak akan pernah melupakan apa yang dilakukan Jenderal Soleimani untuk mereka, menawarkan bantuan di masa-masa yang sangat sulit," kata Malikzada kepada situs web Press TV. "Dia adalah legenda dan legenda tidak pernah mati."Musuh kejahatanJenderal Soleimani menghindari sorotan dan jarang berbicara kepada media. Dia adalah orang yang tertutup, tenggelam dalam pekerjaannya, yang menciptakan aura misterius di sekelilingnya.Barat melihatnya sebagai sosok bayangan misterius yang merencanakan kejatuhan dan kekalahan Daesh di wilayah tersebut sambil melarikan diri dari banyak tawaran untuk hidupnya.Seorang mantan perwira CIA pada September 2013 menyebutnya "satu-satunya operasi paling kuat di Timur Tengah". Pada Desember 2014, sampul Newsweek mengakui bahwa dia adalah 'musuh bebuyutan' — baik bagi orang Amerika maupun Daesh.Tetapi dia memiliki dan terus memiliki banyak pengagum di Barat, seperti Mick Wallace, seorang politisi Irlandia yang berapi-api dan anggota Parlemen Eropa.Berbicara kepada situs Press TV, Wallace mengatakan dia menghabiskan seminggu di Irak awal tahun ini untuk bertemu orang-orang yang mencoba membangun "negara merdeka yang berkelanjutan".“Nama Jenderal Soleimani tidak pernah jauh dari bibir mereka,” katanya. "Dia terlalu muda untuk mati - tetapi untuk imperialisme AS, dia terlalu efektif, terlalu kuat, terlalu bagus untuk dibiarkan hidup."Menurut politisi Irlandia, tidak ada yang berbuat lebih banyak untuk mengalahkan Daesh di Irak selain Jenderal Soleimani, sementara AS dan sekutunya bertanggung jawab atas munculnya kelompok teroris.Berita kematian Jenderal Soleimani pada pagi hari tanggal 3 Januari sangat mengejutkan dan secara langsung bertentangan dengan konvensi hukum internasional. Ini menyebabkan ketegangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di kawasan itu, dan mendorong Iran dan AS ke ambang konfrontasi militer.Hanieh Tarkian, seorang analis geopolitik dan dosen Islam yang berbasis di Italia, mengatakan reaksi pertamanya setelah menerima berita pada pagi yang menentukan itu adalah “menangis”.“Pada pagi itu, banyak yang menangis seolah-olah mereka kehilangan teman masa kecil atau ayah, butuh waktu untuk meresap,” kenangnya dalam percakapan dengan situs web Press TV.“Beberapa, di sisi lain, tampaknya telah membebaskan diri mereka dari beban berat, beban hati nurani mereka, seolah-olah membunuh mereka yang menggagalkan plot destabilisasi di Timur Tengah dapat menghentikan mereka yang kemudian akan mengikuti jejak sang Jenderal.”"Martir yang hidup" dalam beberapa kesempatan berbicara tentang keinginannya untuk mencapai kesyahidan, catatnya.“Bagi mereka yang percaya, kematian bukanlah akhir, melainkan awal yang baru. Kesyahidan bukanlah akhir dari sebuah revolusi atau gerakan, tetapi penguatan yang sama,” kata Tarkian.Pihak berwenang Iran telah berjanji untuk mengejar kasus ini di tingkat tertinggi dan membawa para pelaku ke pengadilan.Dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat, kementerian luar negeri Iran mengatakan pemerintah AS memiliki “tanggung jawab internasional yang pasti” dalam pembunuhan Jenderal Soleimani dan rekan-rekannya.Afrin Rizvi, seorang mahasiswa dan peneliti hak asasi manusia dan hukum internasional yang berbasis di Inggris, mengatakan kepada situs web Press TV bahwa hukum hak asasi manusia internasional dan hukum humaniter internasional berlaku di bawah kerangka konflik bersenjata.“Penjabat negara, dalam hal ini AS, perlu membuktikan bahwa serangan pesawat nir awak yang menewaskan Jenderal Soleimani itu proporsional dan perlu,” katanya, memberikan perspektif hukum.“Negara yang bertindak dilarang menggunakan pembunuhan yang ditargetkan sebagai tindakan pencegahan. Serangan yang dilakukan di Baghdad tidak membunuh target yang sah karena termasuk penggunaan kekuatan mematikan yang direncanakan oleh satu negara terhadap seorang komandan militer sehingga merupakan pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional," dia buru-buru menambahkan.Rizvi, yang meneliti "pembunuhan di luar hukum" Jenderal Soleimani dalam makalah terakhir BA-nya baru-baru ini, mengatakan kampanye 'perang melawan teror' Amerika telah "secara konsisten merampas hak warga sipil untuk hidup.""AS seharusnya diberi sanksi tidak hanya karena melakukan serangan ilegal dan membunuh seorang komandan militer secara tidak sah - tetapi karena secara bersamaan melanggar kedaulatan Irak dalam prosesnya," tegasnya. [IT/r]