Martir Soleimani Lebih Kuat dari Jenderal Soleimani

IslamTimes - Kemarin, 3 Januari, bangsa Iran memperingati 2 tahun kemartiran salah satu jenderal terbesarnya dalam sejarah yang tanpa ragu-ragu juga merupakan salah satu diplomat cerdik yang dihasilkan Iran – dan begitu juga beberapa negara di wilayah yang diilhami oleh martir.

Pemakamannya dan rekannya yang sama briliannya dari Unit Mobilisasi Populer Irak [PMU] dihadiri oleh jutaan pelayat saat peti mati melewati beberapa kota di Irak dan Iran.Kemarin, jutaan warga Baghdad turun ke jalan untuk memberikan penghormatan kepada para Martir Soleimani dan Abu Mahdi al-Muhandis, dengan tekad untuk mencapai tujuan yang telah diperjuangkan keduanya, termasuk mengusir pasukan pendudukan AS dari wilayah tersebut. .Qassem Soleimani tidak perlu diperkenalkan. Dia adalah palu teroris, baik aktor non-negara seperti takfiri, atau aktor negara seperti AS dan entitas Zionis ilegal.Meskipun dibunuh oleh Amerika dengan cara yang paling pengecut atas perintah bajingan Donald Trump, dia terus menggunakan pengaruh yang semakin besar pada Pasukan Perlawanan, yang membuat AS dan Zionis 'Israel' ketakutan, yang mengira bahwa membunuh jenderal yang bijaksana yang sedang dalam misi diplomatik ke Irak, akan menghilangkan hambatan terbesar bagi rancangan jahat mereka.Mereka telah terbukti sepenuhnya salah karena Martir Soleimani tampak lebih besar dari kehidupan hari ini, menginspirasi tidak hanya orang Iran, tetapi juga orang Irak, Suriah, Lebanon, Yaman, Bahrain, dan semua negara tertindas yang mencintai kebebasan, bertekad untuk mengusir teroris CENTCOM dari wilayah tersebut. .Faktanya, Martir Soleimani saat ini lebih kuat daripada Jenderal Soleimani, yang dengan cakap membimbing Irak dan Suriah dalam mengarahkan teroris Daesh yang didukung AS dan dengan demikian menyelamatkan tanah air mereka dari menjadi 'Takfiristan' besar yang membentang dari Mediterania. Laut ke Teluk.Sebagai siswa yang tulus dari sekolah Sage of the Age itu, Imam Ruhollah Khomeini [RA], ia telah tumbuh di medan perang 8 tahun yang telah dipaksakan AS terhadap Iran pada 1980-an melalui agennya Saddam dari rezim represif. Rezim minoritas Ba'th di Baghdad.Dia segera berkembang menjadi diplomat yang cerdik selama negosiasi dan ahli strategi militer yang brilian di medan perang – digabung menjadi satu – yang melalui keberanian pribadinya di garis depan, membentuk Lebanon, Suriah, Irak, Palestina, Yaman, dan unit perlawanan dari negara lain menjadi kekuatan tangguh menanamkan ketakutan di hati teroris dan mentor mereka.Inilah alasan mengapa pasukan AS yang pengecut takut padanya, teroris takfiri takut padanya, Zionis frustrasi dengan rencana mereka untuk memecah-belah Suriah, dan rezim Arab reaksioner yang kaya raya membencinya karena kerugian ratusan miliar dolar yang mereka miliki. sia-sia dalam mendanai dan mengipasi terorisme di negara-negara Muslim.Sebagai komandan Pasukan Quds dari Garda Revolusi Islam [IRG], tujuan utamanya adalah pembebasan suci al-Quds dan seluruh Palestina, yang memang akan tercapai, mengingat fakta, tidak kurang dari seorang tokoh revolusioner yang Hamas ' Ismail Haniyeh telah memuji dia di upacara pemakamannya sebagai "Martir al-Quds."Seorang syuhada tidak mati tetapi hidup dan menerima rezeki dari Tuhan Yang Maha Tinggi yang di jalan-Nya Dia memberikan nyawanya, sebagaimana dibuktikan oleh Ayat-ayat Al-Qur'an.Ini berarti darah para syuhada selalu menang atas pedang dan alat kematian lainnya yang digunakan oleh pengecut dengan harapan sia-sia untuk membungkam para pemberani, seperti yang ditunjukkan oleh Imam Husain [AS] di Karbala, dan sebagai Syuhada Soleimani, Abu Mahdi, dan yang lain telah menunjukkan, dengan mengikuti jalan abadi cucu Nabi Muhammad [SAWA].Tidak heran jika Pemimpin Revolusi Islam Sayyid Ali Khamenei memuji Soleimani sebagai simbol harapan, kepercayaan diri dan keberanian serta manifestasi perlawanan dan kemenangan. [IT/r]