Pemimpin: Jenderal Soleimani Mewakili 'Rahasia Kemenangan'

IslamTimes - Pemimpin Revolusi Islam Ayatollah Sayyid Ali Khamenei mengatakan komandan anti-teror legendaris Iran Letnan Jenderal Qassem Soleimani mewakili “rahasia ketahanan dan kemenangan”, menambahkan bahayanya bagi musuh dalam kemartirannya lebih besar daripada dalam hidupnya.

“Hari ini, Soleimani adalah simbol harapan, kepercayaan diri, keberanian dan rahasia ketahanan dan kemenangan di wilayah kita, dan seperti yang dikatakan beberapa orang dengan benar, Martir Soleimani lebih berbahaya bagi musuh-musuhnya daripada Komandan Soleimani,” kata Pemimpin selama pertemuan di Tehran pada hari Sabtu (1/1).Pernyataannya datang ketika Iran mulai menandai ulang tahun kedua pembunuhan jenderal tertinggi AS, dengan Pemimpin bertemu keluarga Jenderal Soleimani di Tehran dan puluhan ribu orang mengambil bagian dalam upacara untuk memberi penghormatan kepada komandan yang sangat karismatik.“Musuh mengira bahwa dengan kesyahidan Soleimani, Abu Mahdi dan rekan-rekannya yang lain, pekerjaan akan berakhir, tetapi hari ini, berkat darah yang tertumpah secara salah, Amerika Serikat telah meninggalkan Afghanistan,” kata Ayatollah Kamenei, mengacu pada teman parit jenderal Irak Abu Mahdi al-Muhandis.Di Irak, kata Imam Khamenei, Amerika “dipaksa untuk berpura-pura mundur dan menyatakan peran penasihat dan non-tempur, tetapi saudara-saudara Irak kita harus mengikuti masalah ini dengan kewaspadaan”.“Di Yaman, front perlawanan sedang maju; di Suriah, musuh dilumpuhkan tanpa harapan untuk masa depan, dan secara umum, perlawanan dan arus anti-kolonial di wilayah ini lebih makmur, apung, dan penuh harapan daripada dua tahun lalu.”Ayatollah Khamenei menyebut Jenderal Soleimani sebagai “kenyataan berkelanjutan dan abadi”, dengan mengatakan para pembunuhnya, seperti mantan presiden AS Donald Trump dan orang lain seperti dia, akan “di antara sejarah yang terlupakan dan akan hilang di tong sampah sejarah, tentu saja, setelah membayar kejahatan mereka di dunia ini".Setelah aksi teroris, Iran memukul dua pangkalan militer AS di Irak dengan tembakan rudal presisi, dengan Imam Ali Khamenei menyebutnya "tamparan pertama".Imam Khamenei menyentuh partisipasi puluhan juta orang di Irak, Iran dan negara-negara lain dalam pemakaman dan prosesi lainnya yang diadakan untuk Jenderal Soleimani setelah pembunuhannya.“Fakta ini menunjukkan bahwa Haji Qassem merupakan tokoh paling nasional, sedangkan pengaruh ingatan dan namanya yang semakin besar di dunia Islam membuktikan bahwa Soleimani tercinta adalah dan merupakan tokoh paling populer di dunia Islam,” katanya.Jenderal Soleimani, kata Pemimpin, adalah “perwujudan dari upaya yang tak kenal lelah dan menakjubkan” dan ketulusannya dalam bekerja untuk Tuhan adalah sumber dari efek berlimpah dari usahanya yang tak tertandingi.“Panglima terkasih bangsa Iran menanggung penderitaan perjuangan untuk cita-cita dengan segenap keberadaannya dan dengan hati-hati setia pada tugasnya terhadap bangsa Iran dan komunitas Islam sepanjang hidupnya,” kata Ayatollah Khamenei."Komandan heroik bangsa Iran," tambahnya, "memiliki tingkat keberanian yang mengagumkan dan pada saat yang sama rasionalitas dalam semua pekerjaan dan aktivitasnya yang tak ada habisnya.""Dengan pengetahuan yang akurat tentang musuh dan kemungkinannya, dia akan memasuki medan pertempuran dengan kekuatan dan kebijaksanaan tanpa rasa takut sedikit pun dan memenuhi tugas-tugas luar biasa.“Dia melarikan diri dari pandangan dan bukan orang yang berpura-pura dan menggertak, dan pemakaman puluhan juta dan penyebaran nama dan ingatannya di dunia adalah hadiah pertama dan balasan ilahi atas ketulusannya di dunia,” Imam Khamenei menambahkan. [IT/r]