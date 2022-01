Jam UEA Berdetak Di Yaman

IslamTimes - Pada 3 Januari, sebuah kapal berbendera UEA yang membawa 'persediaan militer' ditangkap oleh gerakan perlawanan Yaman Ansarallah, yang menyebarkan foto-foto selundupan perang secara luas di media sosial.

Satu minggu sebelumnya, Angkatan Bersenjata Yaman meluncurkan serangan rudal balistik di provinsi Shabwah, sebuah daerah di bawah kendali milisi yang didukung UEA.Jika strategi baru untuk menargetkan kepentingan UEA – bukan terutama kepentingan Saudi – mulai terbentuk di Yaman, insiden ini kemungkinan akan memiliki efek riak pada peran UEA di Yaman dan kawasan yang lebih luas.Pada awal perang di Yaman pada tahun 2015, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab membagi peran strategis militer mereka di Yaman sesuai dengan garis partisi sebelumnya pada 1967-1990.Saat itu, Yaman dibagi menjadi dua negara bagian yang terpisah, utara dan selatan. Bagian utara yang kaya minyak terhubung dengan Arab Saudi, sedangkan bagian selatan yang komunis menerima bantuan yang signifikan dan bantuan lain dari aliansinya dengan Uni Soviet.Setelah pembubaran Uni Soviet, negara bersatu di bawah Ali Abdullah Saleh, presiden bekas Yaman Utara sejak 1978, dengan kuat mengkonsolidasikan negara di bawah pengaruh Arab Saudi.UEA memulai perannya sebagai pemain regional di Asia Barat setelah kematian Zayed bin Sultan Al Nahyan pada tahun 2004.Putra Mahkota Abu Dhabi yang ambisius, Mohammad bin Zayed Al Nahyan [MbZ], kemudian mengambil kendali penuh atas UEA. Dia merombak visi pendahulunya dan mempersiapkan UEA untuk era pasca-minyak, di mana negara itu akan berubah dari negara tradisional yang bergantung pada minyak Teluk menjadi negara dengan ekonomi yang terdiversifikasi.Secara singkat, ekonomi UEA yang terdiversifikasi bertumpu pada pembangunan mega proyek yang didanai oleh pendapatan minyak, seperti pelabuhan dan bandara yang mengubah UEA menjadi pusat zona perdagangan bebas regional untuk mengimpor dan mengekspor minyak, perhiasan, elektronik, dan barang-barang lainnya. Ekonomi UEA akan lebih didorong oleh investasi asing di bidang pariwisata, transportasi udara, dan real estat.Setelah krisis keuangan global 2008, investasi asing serta sektor real estat terdepresiasi, dan UEA berjuang untuk mencapai pemulihan penuh hingga 2019. Kemudian, seperti yang lain di Semenanjung Arab, ekonomi UEA kembali mendapat pukulan dari efek COVID-19 pada industri pariwisata dan ketidakstabilan selanjutnya dari pasar minyak global.Penurunan ini meningkatkan pentingnya pelabuhan dan bandara dalam skema besar MbZ. Hari ini, re-ekspor [non-minyak bumi] menyumbang hampir 50 persen dari total ekspor, menjadikan keamanan maritim sebagai prioritas utama bagi kebijakan luar negeri UEA.Pada akhirnya, keberhasilan MbZ telah mengubah UEA dari alam pasir mutlak menjadi alam kaca mutlak, dan kekayaannya dapat tetap utuh selama menara kaca itu berdiri.Ketika Ansarallah – gerakan perlawanan Yaman utara melawan intervensionisme barat dan Teluk – mengambil alih ibu kota Sanaa, sebuah koalisi yang dipelopori oleh Arab Saudi dan UEA dibentuk untuk melawan dan menghancurkannya.Pejabat UEA mengklaim bahwa peran mereka dalam koalisi adalah untuk mendukung pemerintah 'legal' Hadi, yang digulingkan oleh orang-orang Yaman dalam pemberontakan rakyat, dan yang kemudian mencari perlindungan di Riyadh.Secara umum, UEA dengan gigih menentang gerakan Islam atau perlawanan populer di seluruh wilayah, dari Polisario di Samudra Atlantik hingga Ikhwanul Islam di Teluk Persia. UEA juga secara berkala menggunakan alasan kosong untuk 'menahan pengaruh Iran' untuk membenarkan agresi mereka di Yaman dan di tempat lain di kawasan itu.Namun, alasan sebenarnya dari konflik yang dilancarkan di Yaman oleh Arab Saudi dan UEA tidak ada hubungannya dengan politik – dan lebih banyak berkaitan dengan geografi Yaman Selatan.Di sepanjang garis pantai Yaman terdapat pelabuhan dan pulau yang menghadap ke Samudra Hindia, Laut Arab, Laut Merah, Tanduk Afrika, dan Selat Bab al-Mandab.Pembagian kerja: Kepentingan Saudi terutama terletak di utara Yaman; ambisi UEA, di selatan.Kebijakan luar negeri UEA saat ini ditentukan terutama oleh perdagangan dan keamanan maritim. Kontrol selatan Yaman akan membantu UEA dalam mempertahankan dominasi perdagangan regionalnya dan akan mengamankan jalur air dan bandara untuk menghindari kerentanan di masa depan.Perdagangan maritim akan ditentukan di tahun-tahun mendatang oleh Jalur Sutra Maritim, yang merupakan bagian dari Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI) China yang ambisius. Direkayasa untuk menghubungkan sekitar 60 negara, proyek senilai $ 4 triliun ini akan mendukung Yaman yang berlokasi strategis sebagai pusat perdagangan maritim yang vital, secara alami mengurangi lokasi dan peran UEA.Untuk UEA, tiga situs utama yang berhubungan dengan perdagangan maritim adalah kegubernuran Aden, Pulau Socotra, dan Selat Bab al-Mandab:Pertama adalah provinsi Aden yang meliputi Kota Pelabuhan Aden, yang konon merupakan bagian dari Jalur Sutra Maritim. Ini memiliki terminal peti kemas terbesar di Yaman dan terletak di Teluk Aden dekat salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia.Aden juga sekarang menjadi tuan rumah bandara terbesar di negara itu setelah koalisi perang pada 2015 menghancurkan bandara di Sanaa. Saat ini, Aden berada di bawah kendali UEA.Lalu ada Socotra, keajaiban alam yang unik dan terisolasi, sebuah pulau berukuran besar yang dikelilingi oleh Teluk Aden, Samudra Hindia, dan Laut Arab. Itu menghadap Tanduk Afrika dari barat, dan juga terletak di salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Saat ini, Socotra dikendalikan oleh UEA.Terakhir, ada selat Bab al-Mandab, yang akan menjadi bagian penting dari Jalur Sutra Maritim. Selat tersebut menghubungkan Samudra Hindia dan Laut Mediterania, melalui Laut Merah dan Terusan Suez, dan dibagi oleh tiga negara: Yaman, Djibouti, dan Eritrea. Sekitar 20.000 kapal melewati selat itu setiap tahun, dan total aliran minyak melalui Bab al-Mandab menyumbang sembilan persen dari pasokan global.UEA saat ini menguasai selat Bab al-Mandab.Sementara koalisi mungkin seolah-olah mencari persatuan Yaman dengan membangun kembali apa yang mereka sebut pemerintah Hadi 'legal' di Sanaa, tujuannya – setidaknya oleh UEA – justru sebaliknya.Ambisi MbZ dalam koalisi berbeda secara signifikan dari Putra Mahkota Saudi Mohammad bin Salman [MbS]. Arab Saudi berusaha terutama untuk membongkar Ansarallah, mendapatkan kembali Yaman sebagai pionnya, dan menghilangkan segala ancaman yang mungkin muncul dari perbatasan selatannya.Tetapi UEA melihat dalam perang ini sebagai peluang untuk membangun peran maritim yang besar untuk dirinya sendiri dengan menerapkan prinsip kolonial memecah dan menaklukkan.Emirat mencapai 'kekaisaran maritim gadungan' mereka di Yaman dengan bantuan Gerakan Selatan, yang muncul pada tahun 2007. Gerakan Selatan dibentuk oleh suku-suku dan kelompok-kelompok yang berusaha untuk membagi Yaman di sepanjang garis partisi lama 1967-1990 .Gerakan tersebut, bagaimanapun, akan segera direstrukturisasi agar sesuai dengan aspirasi UEA, dan dengan demikian pembentukan Dewan Transisi Selatan [STC] diumumkan pada tahun 2017.Dikenal karena kebrutalan dan kekejamannya, STC dilatih, dilengkapi, dan didanai sepenuhnya oleh UEA. Dewan tersebut didirikan untuk memberikan ilusi otoritas pemerintahan, yang kemudian dapat memberikan semacam “legitimasi” pada tindakan melanggar hukum UEA di selatan Yaman. STC bahkan memiliki presiden 'terpilih' mereka sendiri di Aden, sementara Hadi telah bersembunyi di Riyadh sejak 2015.Melalui STC, UEA mampu merebut Aden dan pulau Socotra. Tanpa pembentukan STC, UEA sama sekali tidak memiliki pengaruh di Yaman.Pengambilalihan selat Bab Al Mandab, bagaimanapun, mengambil rute yang berbeda. UEA membangun dominasinya atas selat hanya dengan membangun pangkalan militer di pulau kecil dan tak berpenghuni Perim [Mayyun].Perim terletak di koridor tersempit selat dengan lebar 26 km [16 mil] – dan menghadap Djibouti, Eritrea, dan Somalia ke barat. Kebetulan, UEA juga telah membangun pangkalan dan pelabuhan militer di Eritrea [pelabuhan/pangkalan Assab] dan Somalia [pelabuhan/pangkalan Berbera], sedangkan di Djibouti, UEA mendirikan pelabuhan Doraleh dalam proyek bersama dengan China.Dengan bakat khas gaya kolonial, UEA mengambil 'perwalian' dari selat yang menghubungkan Laut Merah ke Teluk Aden.Jadi bagaimana semua ini dicapai oleh emirat berusia 50 tahun dengan populasi lebih dari satu juta?Tentu saja, semua ini tidak mungkin terjadi tanpa lampu hijau Amerika dan ketidaktahuan sepenuhnya dari putra mahkota Saudi.Tidak seperti mitranya dari Saudi, MbZ dipandang di Washington [dan London, dalam hal ini] sebagai sekutu yang dapat dipercaya yang dapat mencapai kepentingan kebijakan luar negeri AS di kawasan tanpa rasa malu publik terkait dengan MBS.Oleh karena itu, selat Bab al-Mandab masuk ke dalam komponen penting dari peningkatan Perang Dingin 2.0 antara China dan AS. Sekutu Arab yang dapat mengendalikan selat penting ini akan memberikan pengaruh kepada AS untuk membahayakan Jalur Sutra Maritim. Oleh karena itu, dukungannya untuk konflik yang sedang berlangsung di Yaman.MbZ juga tahu bagaimana menjaga UEA dalam bayang-bayang dengan mengambil keuntungan – seperti yang selalu dilakukannya – dari pengalaman dan ketidaktahuan MbS dalam hal-hal yang berkaitan dengan geopolitik.Sementara gagasan koalisi yang dipimpin Saudi dan unjuk kekuatan regional mungkin awalnya terdengar menarik di telinga MBS, hari ini, setelah beberapa tahun yang mahal, banyak kejahatan perang yang terdokumentasi, dan reputasi global yang hancur, putra mahkota Saudi pada dasarnya telah terpojok dalam kekalahan.Ini, meskipun menghabiskan miliaran lebih dari UEA dan mengambil rentetan rudal balistik Yaman yang ditargetkan sejak 2019, ketika Ansarallah melakukan serangan.Pada tahun yang sama, Pemimpin Ansarallah Abdul-Malik al-Houthi memperingatkan UEA untuk tidak meningkatkan serangannya terhadap Yaman karena 'opsi' pembalasan gerakan perlawanan telah berkembang jauh melampaui perbatasan Yaman. Ancaman itu sendiri mengakibatkan penarikan sebagian pasukan Emirat, dan kemudian penarikan penuh pada tahun 2020.Terlepas dari penarikan militernya, UEA tidak kehilangan satu inci pun dominasinya di selatan karena dukungan yang murah hati dan perlindungan diplomatik yang diberikannya kepada STC yang brutal.Laporan resmi menunjukkan bahwa pada 2018 UEA telah mencatat 112 kematian personel militer dan ribuan tentara yang terluka.Laporan lebih lanjut menunjukkan bahwa UEA menghabiskan lebih dari $16 miliar per tahun untuk mempertahankan dominasinya dalam perang di Yaman. Miliaran dolar telah dihabiskan hanya untuk logistik, propaganda, dan pengumpulan milisi tentara bayaran asing.Logistik sangat penting untuk menjaga keamanan koridor maritim dan membantu mendalangi antek-antek selatan UEA.Propaganda didanai oleh UEA dan Arab Saudi, yang dikenal karena kemampuan dan kemauan mereka untuk mengeluarkan uang untuk proyek-proyek semacam itu. Media global dan regional telah dikontrol dengan baik: jarang setelah tujuh tahun perang mendengar rincian di media arus utama tentang Yaman yang tidak fokus terutama pada dimensi kemanusiaan – sering disalahkan pada Ansarallah – dan hampir tidak mungkin untuk menemukan analisis atau data yang menyoroti kerugian geopolitik dan material yang monumental yang dihadapi oleh berbagai mitra koalisi.Tetapi sebagian besar tagihan UEA diberikan kepada 'politisi' STC yang menikmati kehidupan mewah di negara yang dilanda perang bersama dengan 200.000 anggota yang diperlengkapi dengan baik dan bersenjata yang, sebagaimana dinyatakan oleh seorang pejabat Emirat, adalah 'prestasi terbesar ' dari UEA.Keuntungan yang diperoleh UEA sejak 2015 benar-benar tak tertandingi oleh kerugian materialnya.Baik MbZ dan MbS berasumsi bahwa perang di Yaman akan menjadi serangan kilat yang akan berakhir dengan cepat dan memungkinkan mereka menikmati kemuliaan kemenangan. Tetapi bagi mereka yang mengenal Yaman dengan baik, konsekuensi yang tidak diperhitungkan dari pandangan cerah dan tidak ahli itu akan segera muncul untuk membalikkan arah perang.Salah satu konsekuensinya adalah pertumbuhan kecanggihan dan kemampuan militer Ansarallah.Ansarallah pertama kali mulai bertempur dengan senjata ringan, tetapi secara bertahap mampu memproduksi rudal balistik dan drone yang akurat. Dan Abdul-Malik al-Houthi, tidak seperti para pemimpin lainnya, tidak ragu-ragu menggunakan kemampuan ini untuk menyerang Arab Saudi.Pada tahun 2021, Al-Houthi mengatakan dalam sebuah siaran: “Kami akan membebaskan seluruh negara kami dan mengambil kembali semua wilayah yang diduduki oleh musuh. Tujuan musuh kami adalah menaklukkan tanah kami ke AS, Inggris, dan Zionis 'Israel'.”Saat ini, pertempuran sedang berlangsung di daerah sekitar provinsi Sanaa, khususnya di Marib. Setelah milisi Saudi dikalahkan, konfrontasi berikutnya kemungkinan akan terjadi di daerah-daerah di bawah kendali UEA.MbZ akan segera menghadapi dua pilihan: Pertama, menarik diri sepenuhnya dari Yaman dan menghentikan dukungannya untuk STC, dengan demikian kehilangan kendali atas jalur air dan pelabuhan selatan dan menggagalkan ambisi regionalnya yang terlalu besar.Pilihan keduanya adalah mengambil risiko dan menghadapi pembalasan Ansarallah, yang dapat mengakibatkan serangan terhadap fasilitas dan pangkalan militer di dalam dan di luar UEA. Dalam peristiwa ini, sektor pariwisata dan investasi asing di UEA akan terpengaruh, dan perang jenis baru akan dimulai.MbZ telah mempersiapkan opsi kedua, baik secara militer maupun politik. Tahun ini saja, UEA telah berusaha menyembunyikan beberapa kesepakatan militer terkait sistem pertahanan udara dengan berbagai negara yang mencakup Rusia, AS, Yunani, Zionis ‘Israel’, dan Korea Selatan.UEA juga telah berinvestasi dalam pembuatan sistem pertahanan udaranya sendiri untuk melawan eskalasi ancaman yang dipicu oleh kebijakan luar negerinya.Di sisi politik, MbZ baru-baru ini berhasil meredakan ketegangan dengan Iran dan Turki dan mengizinkan China membangun pelabuhan/pangkalan di tepi Teluk Persia. Dia juga telah menjalin hubungan baik yang tak tertandingi dengan Zionis 'Israel', dan sejauh ini, tidak berhasil - mencoba berinvestasi di pelabuhan Zionis 'Israel' yang, ironisnya, diarahkan untuk menjadi bagian dari Jalur Sutra Maritim.Mungkin, dalam pikirannya sendiri, MbZ percaya ini bisa memberinya lebih banyak perlindungan dari barat dan tetangganya, dan memberikan skema maritimnya dengan legitimasi.Namun, tindakan Mbz baru-baru ini untuk memperkuat kemampuan pertahanan UEA menunjukkan bahwa ia mengharapkan emiratnya untuk menerima serangan langsung dari Ansarallah.Tawaran diplomatiknya yang ramah ke negara-negara tetangga adalah langkah taktis di pihaknya untuk memastikan kecaman keras dari komunitas internasional terhadap setiap serangan Ansarallah di UEA. Seberapa efektif tanggapan internasional sebagai akibat dari serangan di UEA masih harus dilihat.Taruhannya tinggi untuk semua pihak. Kekalahan koalisi di Yaman akan mengguncang emirat dan monarki Asia Barat dan menggeser jalur Jalur Sutra Maritim menjauh dari UEA dan sekutunya.Yaman yang diperintah Ansarallah akan menuai keuntungan materi yang sangat besar dan pengaruh geopolitik dari lokasi strategis negara dan sumber daya alam yang belum tereksploitasi, dan kemungkinan akan berusaha untuk membangun usaha regional dan internasional dengan mitra tepercaya dalam sistem multipolar baru yang muncul.Saudi sedang dalam perjalanan keluar, meninggalkan UEA dengan sedikit perlindungan untuk proyek Yaman mereka. Pemerintah AS saat ini, meskipun suntikan senjata terus berlanjut ke medan perang, secara terbuka berusaha untuk menjaga jarak dengan hati-hati.Sebuah counter Emirati menggunakan tentara bayaran barat dan Pasukan Khusus Zionis 'Israel', jika memungkinkan, dapat menunda kemenangan Ansarallah, tetapi juga akan mengundang konsekuensi tambahan yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan mungkin, kali ini, sepenuhnya membalikkan wacana Arab – yang sudah sangat kritis terhadap “normalisasi” dengan Zionis ‘Israel’ – terhadap Abu Dhabi dan monarki Teluk pada umumnya.Dengan serangan Ansarallah terhadap kepentingan UEA di dan sekitar Yaman minggu lalu, sorotan sekarang tiba-tiba – tentu saja tidak nyaman – terfokus pada UEA yang lebih memilih tempatnya dalam bayang-bayang konflik. Jadi, apakah UEA akan sepenuhnya mundur dari Yaman, atau akankah MbZ berisiko menghancurkan menara kaca rapuh di wilayahnya? [IT/r]