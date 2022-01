8 Januari: Ketika Iran Mmenghancurkan Kefasadan AS yang Tak Terkalahkan

IslamTimes - 8 Januari menandai peringatan serangan Iran terhadap dua pangkalan militer yang menampung pasukan Amerika di Irak sebagai tanggapan atas pembunuhan AS terhadap Letnan Jenderal Qassem Soleimani.

Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) meluncurkan rentetan rudal di pangkalan udara Ayn al-Asad di provinsi Anbar, dengan Pemimpin Revolusi Islam Ayatollah Sayyid Ali Khamenei menyebutnya sebagai “tamparan pertama”.Jenderal Soleimani menjadi martir di dekat bandara Baghdad pada 3 Januari 2020 dalam serangan pesawat nir awak yang disahkan oleh mantan Presiden AS Donald Trump. Semua rudal yang ditembakkan ke pangkalan Ayn al-Asad mengenai target yang ditentukan, membuat pasukan Amerika bergegas mencari perlindungan.Trump berusaha menggambarkan serangan rudal itu sebagai insiden kecil. Tak lama setelah serangan itu, dia men-tweet "Semuanya baik-baik saja." Kemudian, dalam konferensi pers di Gedung Putih, dia mencoba mengecilkan besarnya serangan itu.Laporan media bersama dengan citra satelit, bagaimanapun, menunjukkan kerusakan yang terjadi pada pangkalan itu jauh lebih besar daripada yang diakui para pejabat AS. Ada juga laporan yang saling bertentangan tentang jumlah yang terluka.Meskipun awalnya mengklaim bahwa serangan itu tidak menimbulkan korban, pemerintahan Trump akhirnya mengumumkan bahwa 110 AS menderita cedera otak traumatis.Setelah pembunuhan itu, warga Irak berulang kali turun ke jalan dan menyerukan diakhirinya kehadiran militer AS di negara mereka. Protes diikuti oleh parlemen negara itu yang mengadakan sesi luar biasa di mana anggota parlemen memilih untuk mengusir pasukan asing.Akhirnya, AS mengumumkan akhir dari operasi tempurnya di Irak pada Desember 2021 di bawah perjanjian dengan Baghdad, tetapi menyatakan bahwa sekitar 2.500 tentara akan tetap di lapangan sebagai penasihat militer.Pengamat dan banyak pemimpin Irak mengatakan pelabelan ulang adalah jubah untuk menipu rakyat Irak dan memperpanjang masa tinggal pasukan Amerika di negara Arab tersebut.Namun, apa yang tersisa adalah pukulan yang diberikan oleh serangan kuat Iran terhadap prestise Amerika dan aura tak terkalahkannya yang tak tersentuh.Dalam pidato pertamanya kepada bangsa Iran setelah pembunuhan itu, Ayatollah Khamenei menyentuh tanggapan Iran, dengan mengatakan bahwa lebih penting daripada serangan militer, itu adalah pukulan serius bagi prestise AS sebagai negara adidaya.“AS telah menerima pukulan di Suriah, Irak, Lebanon dan Afghanistan dari perlawanan yang kuat selama bertahun-tahun. Namun, ini lebih penting daripada semua pukulan sebelumnya. Itu adalah pukulan besar bagi prestise Amerika." [IT/r]