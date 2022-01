AS Mengancam Rusia dengan 'Sanksi Keuangan' dan 'Biaya' Lainnya atas Ukraina setelah Pembicaraan Jenewa

IslamTimes - Departemen Luar Negeri AS mengatakan AS dan Rusia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kekhawatiran masing-masing setelah pertemuan antara kedua belah pihak di kota Jenewa, Swiss, tetapi sekali lagi mengancam Moskow dengan "sanksi keuangan" dan "biaya" lainnya jika meluncurkan aksi militer di negara tetangga Ukraina.

Wakil Menteri Luar Negeri AS Wendy Sherman pada hari Senin (10/1) berbicara dengan wartawan setelah kesimpulan dari delapan jam pembicaraan dengan para pejabat Rusia di Jenewa.“Jika Rusia tetap di meja dan mengambil langkah-langkah konkret untuk mengurangi ketegangan, kami yakin kami dapat mencapai kemajuan,” kata Sherman, diplomat nomor dua di Departemen Luar Negeri.Dia mengulangi tindakan potensial yang siap diambil oleh Washington dan sekutunya jika Rusia melancarkan invasi, terlepas dari fakta bahwa Moskow telah menolak tuduhan Washington untuk bersiap menyerang negara tetangga.“Biaya tersebut akan mencakup sanksi keuangan, dan telah dilaporkan bahwa sanksi tersebut akan mencakup lembaga keuangan utama, kontrol ekspor yang menargetkan industri; peningkatan postur kekuatan NATO di wilayah sekutu; dan meningkatkan bantuan keamanan ke Ukraina,” kata Sherman.Negosiasi dimulai setelah Sherman dan Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov membuka pertemuan mereka di misi diplomatik AS di Jenewa pada pukul 08:55 waktu setempat (0755 GMT) pada hari Senin (10/1).Pembicaraan, yang diadakan setelah kebuntuan selama berminggu-minggu mengenai penempatan pasukan Rusia di dekat perbatasannya dengan Ukraina, berfokus pada pengaturan keamanan baru yang luas yang dicari Moskow dengan Barat mengenai ekspansi NATO ke arah timur dan keanggotaan Ukraina dalam aliansi militer yang dipimpin AS. .Kedua diplomat itu telah bertemu secara informal pada Minggu malam, dengan Ryabkov mengatakan kepada kantor berita Rusia bahwa pertemuan pertama “sulit.” Kantor berita negara Rusia RIA Novosti mengutip Ryabkov yang mengatakan pada hari Senin bahwa dia khawatir Washington tidak menganggap serius permintaan Moskow untuk mengakhiri ekspansi NATO ke arah timur."Sayangnya kami memiliki perbedaan besar dalam pendekatan prinsip kami untuk ini. AS dan Rusia dalam beberapa hal memiliki pandangan yang berlawanan tentang apa yang perlu dilakukan," kata Ryabkov kepada wartawan, Senin.Sherman berkata, "Amerika Serikat datang ke pertemuan luar biasa hari ini untuk mendengarkan masalah keamanan Rusia dan untuk berbagi masalah kita sendiri."Selain itu, Sherman mengatakan AS mengatakan terbuka untuk membahas masa depan sistem rudal tertentu di Eropa dan terkait dengan bekas Perjanjian Pasukan Nuklir Jarak Menengah (INF), yang ditarik oleh mantan Presiden AS Donald Trump pada 2018.“Rusia mengatasi kekhawatiran yang kami miliki yang menyebabkan berakhirnya Perjanjian INF,” kata Sherman.Sherman berkata, "Kami tegas ... dalam mendorong kembali proposal keamanan yang hanya non-starter ke Amerika Serikat."Menjelang pembicaraan pada hari Senin, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg memperingatkan Rusia tentang "biaya berat" jika meluncurkan serangan ke Ukraina. "Kami perlu mengirim pesan yang sangat jelas ke Rusia, bahwa kami bersatu dan akan ada biaya berat - biaya ekonomi, politik - untuk Rusia jika mereka sekali lagi menggunakan kekuatan militer melawan Ukraina." Mengulangi dukungan NATO untuk Ukraina, Stoltenberg mengatakan dia tidak mengharapkan pembicaraan untuk "menyelesaikan semua masalah," tetapi menyatakan harapan bahwa negosiasi dapat membuka jalan bagi solusi diplomatik."Kami bertujuan untuk mencapai kesepakatan tentang jalan ke depan, proses, serangkaian pertemuan. Kami bekerja keras untuk jalan politik yang damai dan kami siap untuk terus bekerja dengan Rusia untuk mencoba menemukan jalan itu. menuju solusi damai.” [IT/r]