IRNA: Vienna Talks Marathon Memasuki Fase Menentukan

Vienna Nuke Talks

IslamTimes - Peningkatan dialog antara tim perunding di ibukota Austria menunjukkan bahwa pembicaraan antara Iran dan P4+1 untuk menghapus sanksi AS terhadap Iran telah memasuki fase menentukan, menurut kantor berita IRNA.

Negosiator top Iran Ali Bagheri Kani mengadakan pertemuan bilateral dan multilateral dengan perwakilan dari semua negara P4+1, yaitu China, Prancis, Jerman, Rusia dan Inggris, pada hari Senin (10/1), IRNA melaporkan.Perwakilan China dalam pembicaraan, Wang Qun, yang terakhir bertemu Bagheri Kani mengatakan bahwa Republik Islam Iran memainkan peran konstruktif dalam negosiasi dengan menawarkan ide-ide komprehensif baru.Wang mengatakan bahwa Beijing mendukung tuntutan logis Iran tentang masalah nuklir selama tidak menimbulkan bahaya proliferasi.Perwakilan Rusia Mikhail Ulyanov menulis dalam tweet terpisah pada hari Senin bahwa dia mengadakan pertemuan bilateral dengan perwakilan Iran, Uni Eropa, Jerman dan AS serta pertemuan multilateral dengan peserta JCPOA (tanpa Iran) dan AS.“Delegasi P4+1 sedang melakukan perjalanan antara Palais Coburg dan Marriott Hotel tempat tim AS mengadakan pertemuan dengan perwakilan lainnya.”Ini merupakan indikasi mendekati fase sensitif dan menentukan dalam pembicaraan, karena kepala tim berkoordinasi dengan tim AS, kata pengamat yang dikutip IRNA. [IT/r]